© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités locales poursuivent le renforcement de la dynamique du secteur touristique dans la région Souss-Massa avec le lancement de nouveaux projets. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au secteur touristique dans la région Souss-Massa. Le journal nous apprend ainsi que la Société de développement touristique de cette région lance la deuxième tranche d’aménagement de la zone touristique d’Anchor Point dans la commune de Taghazout.

Les travaux comprennent, entre autres, les installations de chantier, la déviation et la signalisation provisoires, la démolition des ouvrages existants, les travaux de terrassement et corps de chaussée… Force est de préciser que le délai global d’exécution de la totalité des travaux et fournitures relatifs au marché, y compris le repli des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux, est fixé à 4 mois. Le montant est estimé à 3,32 millions de DH.

«Le site d’Anchor Point est internationalement connu comme haut lieu du surf pour ses vagues puissantes. Avant d’être un spot de surf renommé, Anchor Point était un lieu historique de la région, connu pour avoir abrité, dans les années 1960, une importante usine de pêche au thon, la Madrague de Bou Irden, qui a donné son premier nom au site Al Madraba», rappelle Aujourd’hui Le Maroc. La même source indique que l’Unité d’aménagement touristique Anchor Point amorce une nouvelle forme de tourisme de niche dans la région, avec la création de 670 lits.

Soulignons aussi que les caractéristiques naturelles du site ont permis d’initier sa candidature au programme international World Surfing Reserve lancé par l’ONG «Save the waves» pour la protection des zones naturelles où se pratique le surf. Aujourd’hui Le Maroc note que la vocation touristique de l’UAT Anchor Point convient parfaitement aux catégories de clientèles incluant les surfeurs internationaux, digital nomades et influenceurs.

La même source fait aussi observer que la zone offre des parcelles équipées et réparties selon un faible coefficient d’occupation du sol. Les établissements d’hébergement occupant les parcelles sont des structures classées selon la réglementation en vigueur. Enfin, notons que les constructions privilégient les matériaux naturels et les techniques constructives régionales, avec une approche architecturale durable et intégrée dans le site.