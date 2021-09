Pour contribuer à la promotion et à l’attractivité internationale de la région Souss-Massa, le Centre régional d’investissement de la région procédera à la création d’un Réseau d’ambassadeurs économiques, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 28 septembre. Le quotidien indique que cette initiative fait partie du projet «Déploiement des politiques migratoires au niveau régional: Depomi», financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence belge de développement (Enabel), en partenariat avec le ministère délégué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des MRE.

Notons que ce projet vise à intégrer progressivement la dimension de la migration dans les politiques et stratégies publiques aux niveaux national et local au Maroc. «Il prévoit la mise en œuvre de plusieurs activités, notamment le renforcement des capacités des dispositifs existants, dont les CRI, en leur permettant de développer et/ou mieux structurer l’offre des services prévue pour les MRE qui investissent au Maroc, pour l’accompagnement de leurs initiatives d’investissement et afin d’assurer leur suivi transnational», explique le journal, ajoutant qu’un appel d’offres a été publié par le CRI pour sélectionner un prestataire de service qui l’appuiera dans la création d’un Réseau d’ambassadeurs économiques.

«Les territoires doivent se rendre attractifs afin d’attirer entreprises, investisseurs, touristes, étudiants, résidents, chercheurs, événements sportifs ou culturels, etc. Ils utilisent, pour ce faire, des outils issus du domaine du marketing. Avec l’arrivée des pays émergents, de plus en plus de territoires ont une carte à jouer au sein de ces échanges et doivent dès lors se différencier entre eux par la création d’une identité», précise Aujourd’hui Le Maroc. Selon le CRI, les Marocains résidant à l’étranger (MRE), estimés à près de 5 millions de personnes dont 80% établies en Europe et une part importante originaire de la région Souss-Massa, représentent un levier potentiel pour contribuer aux enjeux de développement socio-économique du Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que, pour le CRI, la mobilisation de la communauté marocaine du monde représente un enjeu important, dans un contexte où la région a besoin de mobiliser des investissements, des compétences et des qualifications appropriées dans certains secteurs afin de soutenir son économie. «L’accroissement de la mobilisation des compétences des MRE constitue donc un levier potentiel pour participer de manière complémentaire aux efforts déjà entrepris pour soutenir la croissance et la création d’emplois dans la région Souss-Massa», conclut le quotidien.