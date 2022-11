© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités locales font de la création d’entreprises le fer de lance de leurs missions. Plusieurs mesures sont prises dans ce sens, à l’instar de la récente création du Comité régional pour la création d’entreprises, dont le rôle sera primordial. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La région du Souss-Massa multiplie les initiatives visant à doper la création d’entreprises. Ainsi, une convention de partenariat et de coopération a été scellée entre la Fondation création d’entreprises du Groupe Banque Centrale Populaire (FCE), la Banque Populaire Centre Sud (BPR) et la Chambre de commerce, d’industrie et des services Souss-Massa (CCIS). Cette convention porte sur la création du Comité régional pour la création d’entreprises (CRPCE), rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Notons que cette initiative s’inscrit dans le cadre des Hautes directives royales relatives à la mise en place du programme intégré de financement et d’appui des porteurs de projets et des TPE baptisé «Intelaka».

Aujourd’hui Le Maroc indique ainsi que, via cette convention, la CCIS Souss-Massa, la FCE et la BPR s’engagent à conjuguer leurs efforts en vue d’animer le milieu entrepreneurial de la région du Souss-Massa pour redynamiser l’esprit d’entreprise. On apprend également que, dans le but d’atteindre cet objectif, ces trois partenaires ont décidé d’animer ensemble, avec la participation du milieu entrepreneurial régional, un Comité régional pour la création d’entreprises.

Plus précisément, la mission du CRPCE est d’animer le milieu entrepreneurial régional en vue de promouvoir la création de TPE et d’auto-entrepreneurs parmi la population de la région du Souss-Massa. Aujourd’hui Le Maroc souligne aussi qu’il sélectionnera, parmi les usagers de la CCIS Souss-Massa, des porteurs d’idées de projets ou promoteurs d’entreprises nouvellement créées, en vue de leur assurer assistance, formation et accompagnement par la FCE ou ses partenaires. «Le CRPCE se réunira une fois par mois pour statuer sur le niveau de prise en charge des projets gérés dans le cadre de cette convention. Pour permettre au CRPCE de remplir convenablement sa mission, la CCIS Souss-Massa, la FCE et la BPR conviennent de mettre en commun leurs efforts et leurs moyens dans le cadre d’un plan d’action et d’un budget convenus d’un commun accord», note-t-on.

La Fondation s’engage également à accompagner les porteurs de projets sélectionnés pour l’élaboration de leurs business plans et le montage des dossiers de financement, dispenser les formations entrepreneuriales et managériales (en présentiel et/ou en e-learning), participer au processus de sourcing des candidats (entretiens, sélection sur dossiers, etc.), et bien d’autres tâches. Pour sa part, la CCIS mettra à la disposition des formateurs une salle dotée des outils pédagogiques leur permettant d’assurer convenablement la formation des candidats sélectionnés, conformément au planning qui va être établi à cet effet, et supervisera de concert avec la FCE l’élaboration des actions de sensibilisation et d’assistance.