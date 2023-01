© Copyright : Youssef El Harrak / Le360

La Direction des aménagements hydrauliques relevant du ministère de l’Equipement et de l’Eau lancera une étude d’exécution de la construction du barrage Ribat Al Kheir dans la province de Sefrou. Selon l’appel d’offres, un budget de 46,2 millions de dirhams sera consacré à la réalisation de cette étude, qui devrait s’étendre sur 120 jours.

Cette étude consistera, dans un premier temps, en l’élaboration des notes de calcul et des plans d'exécution nécessaires à la réalisation du barrage principal, des ouvrages annexes, ainsi que de la route d’accès définitive à l'ouvrage.

Elle portera également sur le suivi des essais sur modèle réduit hydraulique, en plus de la vérification des plans et notes de calcul réalisés par le constructeur des équipements hydromécaniques et électromécaniques pendant les phases d’études provisoires et définitives.

Par ailleurs, le titulaire du chantier devra assurer, pendant la période des travaux, le suivi de ce chantier, fournir l'assistance technique nécessaire, en plus d’élaborer des documents et plans conformes à l'exécution et l'élaboration du dossier de fin des travaux.

D’une capacité de 124,3 millions de mètres cubes, le barrage Ribat El Kheir fait partie des projets programmés par le ministère de l’Equipement et de l’Eau dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027. Le coût de réalisation de cette infrastructure, dont la construction a été confiée à la société de travaux agricoles marocains (STAM), suite à un appel d’offres lancé en octobre dernier, devrait s’élever à plus de 1 milliard de dirhams.

D’après la Direction des aménagements hydrauliques, ce barrage devrait être opérationnel dans 5 ans et aura pour objectif principal l’alimentation en eau potable de la ville, l’irrigation des périmètres en aval et la production d’énergie hydroélectrique.