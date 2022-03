Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce.

1,7 milliard de dirhams investis pour 12.000 emplois créés. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a signé huit conventions avec de grandes entreprises automobiles oeuvrant au Maroc. Ces partenariats portent sur le câblage et la nouvelle technologie. «Le câblage n’est pas le passé ni le présent, mais le futur», a notamment déclaré le ministre de tutelle, puisque le câblage allié à la technologie est de nature à rendre les véhicules plus intelligents, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 mars.

Dans le détail, trois conventions concernent Yazaki au Maroc pour l’ajout d’une 5ème usine à Meknès, l’extension de l’usine de Kénitra et celle de Tanger, pour une enveloppe de 751 millions de dirhams qui permettra la création de 6.300 emplois. Ces accords couvrent la période s’étendant jusqu’en 2026. La 4ème convention porte sur l’extension de la production de Sumitomo à Casablanca, à travers un investissement de 146 millions de dirhams, pour un objectif de 2.000 emplois créés.

Deux autres conventions ont été signées avec Lear pour la création d’une unité de production de faisceaux électriques et de câbles à Meknès, pour un montant de 200 millions de dirhams et la création de 200 emplois, ajoute le quotidien. Lear a également scellé un accord pour l’installation d’une nouvelle activité de connexion systems à Tanger dans le cadre d’une activité de production de faisceaux. Le montant mobilisé? 271 millions de dirhams et 168 emplois créés.

La septième convention a été réalisée avec l’entreprise allemande Stahlschmidt à Tanger pour un montant de 120 millions de dirams et 1.100 emplois dans les trois années à venir. La huitième convention concerne TE connectivity pour l’extension au Maroc de son activité d’injection de plastique dans les système de connexion dans le domaine du câblage, pour un investissement de 200 millions de dirhams et la création de 350 emplois.