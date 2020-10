© Copyright : DR

Ce financement permettra à la famille fondatrice du groupe CIM Santé de cofinancer un projet de développement d’un montant total de 600 millions de dirhams. Ce projet inclut l’extension de la Clinique Internationale de Marrakech et l’ouverture de nouvelles cliniques à Tanger et Casablanca.

Le groupe Cliniques Internationales du Maroc (CIM Santé) annonce, dans un communiqué, la finalisation d’une levée de fonds de 28 millions de dollars (280 millions de dirhams), via sa holding CIM Holding, à travers une ouverture de capital auprès de Vantage Capital, l’un des plus grands gestionnaires de fonds mezzanine sur le continent africain.

Fondé en 1994 par le professeur Assad Chaara, cardiologue, précurseur dans les domaines pointus du cathétérisme cardiaque (soit l'acte chirurgical de placer un catheter sur cet organe vital) ainsi que de la cardiologie interventionnelle au Maroc, CIM Santé détient aujourd'hui, dans son portefeuille d'actifs, plusieurs cliniques pluridisciplinaires à prédominance cardiologie.

Il s’agit de la Clinique des maladies du cœur et des vaisseaux, créée en 1994 à Rabat (20 lits, 2 salles de cathétérisme cardiaque), de la Clinique internationale de Marrakech, créée en 2011 (100 lits, 5 blocs opératoires), et de la Clinique internationale de Tanger, en cours de développement, et qui devra être opérationnelle à la fin de cette année 2020 (200 lits, 10 blocs opératoires). CIM Santé détient également des centres de radiologie et d’autres activités médicales et paramédicales à Marrakech et Tanger.

Le financement obtenu auprès de Vantage permettra aux Chaara, famille fondatrice, de cofinancer un projet de développement, d’un montant total de 600 millions de dirhams, explique le communiqué. Ce projet inclue l’extension de la Clinique internationale de Marrakech et l’ouverture de nouvelles cliniques, à Tanger et Casablanca.

CIM Santé envisage également de renforcer sa présence sur le marché marocain en rajoutant des cliniques supplémentaires à son portefeuille, ainsi que de pénétrer de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne.

Vantage Capital, qui réalise ici son premier investissement en fonds propre, compte, parmi ses investisseurs, la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’allemand DEG, SIFEM, fonds d’investissement suisse pour les pays émergents, ainsi qu’un certain nombre de fonds de retraite, classés parmi les plus importants d'Afrique, ou encore de fonds de dotation allemands et britanniques.