Assur’Moukawalati est le premier contrat d’assurance destiné aux auto-entrepreneurs et aux TPE du Maroc, offrant à la fois une garantie contre les accidents du travail et une multirisque professionnelle.

Saham Assurance s’attaque au marché des auto-entrepreneurs et des très petites entreprises. La filiale marocaine du groupe Sanlam annonce ce mardi 22 septembre le lancement d’un nouveau produit d’assurance.

Assur’Moukawalati permettra aux assurés d’avoir accès, via un contrat unique, aux garanties essentielles de la multirisque professionnelle d’une part, et à celle de l’accident de travail d’autre part.

«Le tout, à un tarif très accessible», affirme la compagnie dans un communiqué.

«En tant que compagnie d’assurance leader sur la Non Vie, partenaire de nombreuses entreprises, nous nous inscrivons dans l’innovation pour servir au mieux nos clients. Notre ambition est de contribuer à l’amélioration du quotidien de nos assurés, et de leur donner accès à une couverture qui pérennise leur capital en protégeant leurs collaborateurs et leurs biens», souligne Mohamed Afifi, directeur général délégué de Saham Assurance.

Assur’Moukawalati intervient dans un contexte particulier, souligne la compagnie dans ce communiqué.

Ce produit vise en effet à permettre aux auto-entrepreneurs et aux TPE qui redémarrent leur activité de repartir dans des conditions optimales, en se prémunissant au mieux des risques liés à leur activité.