Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, est revenu sur l'accord de libre-échange (ALE) d’Agadir signé entre le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et la Jordanie qui reste en vigueur.

Pour le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, les ALE liant le Maroc à la Tunisie et à l’Egypte n’ont fait l’objet d’aucune révision. Il s’agit, dit-il, juste de quelques ajustements tarifaires autorisés dans le cadre de l’Accord d’Agadir.

Interrogé par Le360 à l’issue de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a affirmé que pour le gouvernement marocain, «il n’y a pas de sujet» et que l'Accord de libre-échange (ALE) d’Agadir (signé entre le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et la Jordanie) «est toujours en vigueur».

Il y a eu quelques ajustement tarifaires au niveau douanier, qui correspondent à nos droits souverains de mettre les changements tarifaires que nous souhaitons et qui sont en adéquation avec les accords d’Agadir, a-t-il ajouté.

Ryad Mezzour n’a toutefois pas indiqué la nature et les raisons qui auraient motivé ces «ajustements tarifaires», reconnaissant au passage un problème d’«incompréhension qui sera bientôt réglé».

«Les ALE permettent aujourd’hui d’ouvrir à l’investisseur au Maroc un marché de 2 milliards de consommateurs au lieu de 36 millions. Ces accords ont permis de développer l’industrie nationale, de créer une industrie mondialisée et de créer une industrie d’une compétitivité exceptionnelle», a souligné le ministre.

Pour Ryad Mezzour, les ALE présentent beaucoup d’avantages mais «il faut veiller à ce qu’ils soient respectés de manière stricte pour éviter les abus et la concurrence déloyale».

Le Maroc a récemment introduit de nouvelles modifications aux ALE conclus avec la Tunisie et l’Egypte en y incluant une liste négative des produits qui seront provisoirement exclus du démantèlement tarifaire des échanges entre le Maroc et ces deux pays.

Le Maroc a également introduit une nouvelle liste commune de produits tunisiens soumis à une taxe unique, de l'ordre de 17,5%.