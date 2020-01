© Copyright : DR

A l’instar des pensionnés de la Caisse marocaine des retraites (CMR), ceux affiliés au Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) bénéficieront à leur tour des nouvelles mesures prévues par la loi de finances 2020.

A partir du 1er janvier 2020, les pensions du RCAR devraient augmenter de 2,78%. «Cette revalorisation des pensions contribuera à améliorer les revenus de plus de 130.000 pensionnés du RCAR», précise CDG Prévoyance, la filiale du groupe CDG en charge de la gestion du RCAR.

La revalorisation des pensionnés du RCAR résulte de l’application des nouvelles dispositions fiscales relatives a` la détermination de l’impôt sur le revenu (IR), notamment celle se traduisant par une augmentation du taux de l’abattement forfaitaire de 55% a` 60% appliqué aux pensions de retraites.

A travers CDG Prévoyance, la Caisse de Dépôt et de Gestion assure la gestion administrative, technique et financière de deux organismes (CNRA et RCAR) et, par conséquent, 140 milliards de dirhams de réserves, correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population et de nature des prestations.