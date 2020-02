© Copyright : DR

Kiosque360. La pension mensuelle moyenne dépasse 5.000 dirhams dans le public, contre 1.976,9 dirhams dans le privé. Idem pour le salaire moyen qui est à 9.685,2 dirhams chez les cotisants CMR, contre 3.924 dirhams à la CNSS.

Dans son édition du jour, L’Economiste relève d’importants écarts entre les salaires perçus ou déclarés par les cotisants aux régimes de retraite, ainsi qu'entre les pensions. Le journal constate, en effet, des disparités importantes au sein même du secteur public. «Au niveau du régime des pensions civiles, le salaire mensuel moyen s'est élevé à 9.685,2 dirhams contre 9.465,7 en 2017 alors qu’il n’a pas dépassé 3.924 dirhams en 2018 contre 3.860,7 une année auparavant à la CNSS», précise le journal. Même au niveau du RCAR, «le salaire mensuel moyen des actifs cotisants a baissé à 9.193,3 dirhams par mois pour les femmes et à 10.953,1 dirhams pour les hommes».

Ceci dit, L’Economiste remarque que les actifs cotisants dont le salaire mensuel est inférieur au smig sont plus nombreux dans le privé: 38% pour la CNSS contre 1,7% et 1,1% à la CMR et le RCAR. D’autre part, la pension mensuelle moyenne des retraités s'élève à 7.379,1 dirhams à la CMR contre 5.161,3 au RCAR (régime de base) alors qu’elle ne dépasse pas 1.976,9 dirhams à la CNSS (La moitié des retraités CNSS touchent une pension mensuelle inférieure à 1.571,2 dirhams).



Le journal note toutefois une progression des adhésions aux régimes de retraite avec 239.800 employeurs à fin 2018 contre 222.600 une année auparavant. 97,9% d'entre eux relèvent de la CNSS. A ce titre, les affiliations à la CNSS dans le privé ont augmenté de 6,7% pour se situer à 234.700 entreprises. «Globalement, l’effectif des actifs cotisants s’est élevé à 4,3 millions à fin 2018 contre 4,2 millions en 2017, soit en évolution de 2,4%». Dans le secteur privé, le nombre d’actifs cotisants de la CNSS a atteint 3,5 millions de salariés, en hausse de 2,6%. Le nombre de cotisants au régime des pensions civiles a reculé de 1,8%, alors que celui du RCAR (régime général) a enregistré une forte augmentation, soit 20,5%.