Pour la rentrée 2020-2021, et compte tenu des contraintes sanitaires existantes, le Collège LaSalle Maroc a décidé d’opter pour un enseignement adapté à toutes les éventualités, tout en maintenant les principes fondamentaux de son projet pédagogique.

Pour parer à toute éventualité, le Collège LaSalle Maroc a finalement opté pour un enseignement soit à 100% en présentiel, soit en mode hybride, selon les particularités de chaque programme.

Ce mode d’enseignement hybride, déjà testé au sein du réseau canadien LCI Éducation, la maison mère du Collège LaSalle Maroc, présente plusieurs avantages:



- les étudiants qui ne peuvent pas, pour des raisons justifiées, assister aux cours physiquement, pourraient y participer pleinement à distance, en temps réel.

- Le volume horaire des cours reste intact pour atteindre les objectifs pédagogiques requis.

- Les effectifs par classe seront réduits de manière à respecter la distanciation physique entre les étudiants.

- Les étudiants pourraient se voir entre eux, effectuer des travaux en équipe, et échanger et ce, malgré la situation sanitaire.

- Les enseignants pourraient assurer leur coaching personnalisé pour accompagner les étudiants dans leurs projets.

- Les étudiants pourraient échanger avec leurs professeurs non seulement à distance mais également physiquement grâce au système rotatif.

Pour un meilleur accompagnement, le Collège LaSalle a opté pour un mode d’enseignement dédié à chacun de ses programmes et ce, pour l’ensemble de ses écoles:

1- pour les programmes des écoles de Design de mode, Design d’intérieur, d’arts numériques et d’arts culinaires, dont la formation nécessitant de la pratique en présentiel pour des raisons pédagogiques, les cours auront lieu au sein du campus en petits groupes afin de respecter la distanciation physique et ce, avec le respect strict de la distanciation physique requise dans des salles bien aérées.

2- Pour les programmes et les niveaux pour lesquels il est jugé, d’un point de vue pédagogique, qu’une partie des étudiants peut suivre les enseignements hybrides, les classes sont divisées en deux groupes, l’un suivant le cours en présentiel et l’autre en distanciel, avec un système de rotation bien planifié. Ainsi, tous les cours sont dispensés en présentiel et retransmis en temps réel via la plateforme «Teams-Class».

Cette formule adaptative permet à la fois de rester très proche du projet pédagogique du Collège LaSalle Maroc, fondé sur l’engagement et le partage comme valeurs principales du groupe qui s’engage à respecter entièrement les programmes, sans réduction du volume horaire des cours, quelle que soit la formule mise en place, afin d’assurer un accompagnement de qualité, permettant aux étudiants de réaliser leur projet professionnel malgré la situation actuelle.

Dans le but de mettre en place ce dispositif pour ses étudiants, Collège LaSalle Maroc a consenti à d’importants investissements en matériel informatique et équipé des salles dans tous ses Campus à travers le Maroc.

3- Un enseignement à 100% en ligne pourra toujours être prodigué s'il est requis par le ministère de tutelle durant un certain temps. Celui-ci se ferait également sur «Teams - Class».

Les enseignants ont profité de plusieurs sessions de formations à l’utilisation de la plateforme «Teams - Class». Les étudiants profiteront également d’un suivi dans ce sens.

Le Collège LaSalle Maroc a pris toutes les mesures sanitaires et sécuritaires nécessaires pour le bon déroulement de ses activités pédagogiques, associatives et culturelles à venir et ce, dans le respect total de tous les gestes barrières face à cette pandémie.





Dates clés de la rentrée à Collège LaSalle Maroc pour l’année 2020-2021.

- Pour les étudiants en 3e année: mercredi 14 Octobre 2020

- Pour les étudiants en 2e année: jeudi 15 Octobre 2020

- Pour les étudiants en 1ère année : lundi 02 Novembre 2020

- Pour la formation continue (Cohorte 20/21) : au cours de la semaine du 12 octobre 2020.