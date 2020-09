© Copyright : DR

En plus de l’organisation de l’assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) en octobre 2021, Marrakech doit être l’hôte, tout juste un mois avant, en septembre 2021, de la grand-messe mondiale du tourisme.

Particulièrement touchée par les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur son activité touristique, Marrakech devrait renouer, dès l’année prochaine, avec l’organisation de grandes manifestations mondiales. De quoi redonner à la cité son statut de capitale internationale du tourisme évènementiel et d’affaires, qu’elle avait acquis avant la crise sanitaire grâce à l’organisation d’événements d’envergures planétaires comme la COP 22, le Forum mondial des droits de l’homme, ou encore la Coupe du monde des clubs de football.

En 2021, Marrakech doit accueillir deux événements internationaux prestigieux, qui ne manqueront pas d’avoir des retombées positives sur la ville et sa région, en termes d’activité touristique et d’emplois: il s’agit de la 24e session de l’assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en septembre, et dans la foulée, en octobre, de l’assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Pour ce qui est du premier événement, les préparatifs vont bons trains. La ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, était d’ailleurs cette semaine à Tbilissi, en Georgie, pour prendre part à la 112e session du conseil exécutif de l’Organisation mondiale de tourisme (OMT) en présence de plus de 30 pays membres du conseil. La ministre a notamment tenu une rencontre bilatérale avec le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, qui a porté sur l’avancement des préparatifs pour l’organisation de cette grand-messe mondiale du tourisme.

Dans une déclaration à la MAP, Zurab Pololikashvili s’est montré rassurant sur l’organisation de cet événement d’envergure. «La prochaine assemblée générale de l’OMT à Marrakech sera historique. Nous ferons tout notre mieux pour en faire l'un des événements post-pandémie les plus réussis», a-t-il dit. Il a par ailleurs invité tous les États membres de l'organisation ainsi que le secteur privé à y répondre présent. Au total, pas moins de 2.000 délégués de 156 États membres, y compris plus de 500 membres affiliés représentant le secteur privé, des établissements d’enseignement, des associations de tourisme et des autorités touristiques locales, devraient prendre part à cette manifestation.

Rappelons que le Maroc avait été désigné comme pays hôte de cet événement mondial en septembre dernier à Saint-Pétersbourg, en Russie, par l'obtention de 76 voix sur 107 votes, contre 15 pour les Philippines et 13 pour le Kenya.

Dans les semaines qui suivront l’assemblée générale de l’OMT, Marrakech aura rendez-vous avec l’assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale et du FMI, l’un des événements les plus importants du monde de la finance et des affaires.

Du 11 au 17 octobre, la ville ocre accueillera plus de 16.000 personnalités, dont les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de 189 pays membres de ces institutions, ainsi que des représentants du secteur privé, des ONG et du milieu universitaire. Un village de 23 hectares (hors parking et espaces de services) sera aménagé dans Marrakech.

Parallèlement, 46 espaces de conférences de différentes superficies allant de 200 m² jusqu’à 1.400 m², ainsi qu’une salle plénière de 5.000 m², sont prévus.

En plus des retombées directes ou indirectes qu’elles ne manqueront pas de générer sur l’écosystème touristique, ces deux manifestations constituent une opportunité stratégique de communication pour la destination Marrakech, lui offrant une visibilité unique sur la scène internationale. En cela, elles représentent une véritable bouffée d’oxygène pour la ville et sa région.