© Copyright : MAP

Les crédits garantis, mobilisés dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale, ont atteint, au 4 décembre 2020, près de 50 milliards de dirhams, a affirmé vendredi dernier à Rabat, le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Alors que la Chambre des conseillers a adopté, vendredi 4 décembre dernier, dans la soirée, à la majorité, le projet de Loi de finances (PLF) n° 65.20 pour l'année 2021, dans son intégralité, le ministre des Finances a, dans une allocution, annoncé que les crédits garantis ont profité à 80.000 bénéficiaires, en majorité des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), a précisé le ministre en réponse aux interventions des groupes et groupements parlementaires lors de la discussion générale à la Chambre des Conseillers, du projet de loi de Finance (PLF) au titre de l'année 2021.

Parallèlement, a-t-il expliqué, le projet de loi permettant d'attribuer une personnalité morale au Fonds Mohammed VI pour l'investissement, a été élaboré et sera prochainement présenté devant la Chambre des Conseillers. Mohamed Benchaâboun a souligné que la discussion de ce projet de loi sera l'occasion d'aborder les objectifs, les mécanismes et les domaines d'intervention de ce Fonds, ainsi que la gouvernance de sa gestion.

Le ministre a également indiqué que le gouvernement s'attelait à lancer pour la première fois une réforme structurelle des établissements et entreprises publics (EEP) via la transformation des établissements publics à caractère commercial en Société anonymes et la liquidation ou la dissolution de celles dont la mission n'est plus avérée, en plus de la création des groupes ou de pôles sectoriels homogènes.

«Ce chantier nous permettra d'augmenter l'efficacité du secteur public et de rationaliser les dépenses qui y sont associées», a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement veillait aussi à simplifier les procédures administratives et à aller vers leur digitalisation, en vue d'améliorer l'accès aux services publics.

Pour ce qui est des délais de paiement des marchés publics, ils ont été ramenés de 144 jours en 2016 à 37 jours en 2019. «L'Etat a consenti des efforts considérables pour réduire les délais de paiement au profit des entreprises», a déclaré l’argentier du Royaume, annonçant, dans ce contexte, que la réforme des délais de paiement a été achevée.