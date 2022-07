© Copyright : DR

Kiosque360. Le développement économique de l’Oriental est sur les bons rails. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad mezzour, l’Oriental deviendra bientôt l’une des importantes locomotives de développement du Royaume. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La région de l’Oriental devrait accueillir de nouveaux projets de développement, annonce Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le journal, qui revient sur la 5ème édition du Meet The Lead, organisée du 21 au 23 juillet dans la région par la Fondation Startup Grow, explique que cette rencontre a été une occasion pour mettre en exergue les grands chantiers ouverts dans ce territoire, donnant ainsi un avant-goût aux investisseurs susceptibles de contribuer à l’essor économique et social de la région.

«Intervenant dans ce sens, Ryad Mezzour a indiqué que l’Oriental deviendrait bientôt l’une des importantes locomotives de développement du Royaume. Une ambition portée par les nouvelles infrastructures mises sur les rails, en l’occurrence le mégaprojet Nador West Med. Le ministre de l’Economie et du Commerce a d'ailleurs souligné l’intérêt croissant des investisseurs pour le développement de cette région, avec la signature prochaine de plusieurs conventions visant la création de 3.500 emplois directs et 5.000 indirects», précise le journal. Le ministre a ainsi fait remarquer que des projets prometteurs pouvant générer plus de 10.000 emplois directs et 15.000 emplois indirects seraient créés durant les prochains mois, en plus des grands chantiers pensés par le ministère du Commerce et de l’Industrie pour accompagner l’ouverture du grand port de Nador. Il a aussi assuré que les structures du ministère, aux niveaux central et régional, poursuivraient leur coordination avec le Centre régional d’investissement (CRI) et d’autres partenaires, ajoutant que la finalité est de soutenir l’initiative entrepreneuriale et de financer davantage de projets industriels dans la région.

De même, Ryad Mezzour a appelé les différents acteurs et responsables de la région à agir pour instaurer le climat approprié à l’investissement et soutenir les porteurs de projets. On apprend également que les participants à cette rencontre ont mis en exergue les différents projets de développement en cours de réalisation dans la région et les efforts déployés pour réaliser le développement escompté. Aujourd’hui Le Maroc souligne que le président de l’Université Mohammed 1er d’Oujda, Yassine Zaghloul, a indiqué que cet établissement soutenait la formation dans le domaine du numérique par la formation de 1.000 étudiants chaque année, dans plusieurs filières leur permettant d’intégrer directement le marché du travail. Pour sa part, le président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Baâoui, a expliqué que le Conseil a signé un ensemble de conventions avec plusieurs ministères et que le premier projet, qui verra le jour dans les prochaines semaines, permettra la création de plus de 500 emplois.