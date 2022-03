© Copyright : DR

Kiosque360. Le nombre d'affiliés au régime Attakmili s’est établi à 3.228 en 2020 contre 3.059 en 2019. Les nouvelles affiliations se sont chiffrées à 693 en 2020. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le nombre des affiliés au régime Attakmili s’est établi à 3.228 en 2020 contre 3.059 en 2019, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce vendredi. Le quotidien nous apprend ainsi que depuis sa création en 2006, l’effectif des affiliés au régime a connu une progression annuelle moyenne de 17,59%.

Les nouvelles affiliations se sont ainsi chiffrées à 693 en 2020 et le taux de rendement à 6,69% contre 6,96% en 2019. Force est de noter que le régime de retraite complémentaire Attakmili est un instrument d’épargne retraite, facultatif et individuel, qui donne droit à une pension supplémentaire permettant éventuellement de combler l’écart entre le dernier revenu et le niveau de la pension de retraite.

«Attakmili est destiné exclusivement aux affiliés des régimes de base gérés par la Caisse marocaine de retraite CMR (civil et militaire). Moyennant des cotisations mensuelles et des versements exceptionnels, l’affilié constitue des droits à percevoir à l’issue du contrat sous l’une des formes suivantes: un capital; une rente dite certaine sur une durée prédéfinie (15, 10, 5 ou 20 ans); une rente viagère; une combinaison entre l’option «capital» et l’option rente», détaille le journal.

Soulignons que le mode d’acquisition et de gestion du régime Attakmili est basé sur le principe de la cotisation définie. «Dans ce type de régime, l’engagement porte uniquement sur le niveau des cotisations. Le niveau du capital ou de la rente obtenue dépend, essentiellement, du volume des cotisations et des produits financiers générés. Le montant total des cotisations recouvrées (cotisations mensuelles et cotisations exceptionnelles) s’est élevé à 50,18 MDH en 2020, un montant en progression de 30,24% par rapport à 2019», fait aussi remarquer le quotidien.

Soulignons que depuis la création du régime, le volume des cotisations a connu une progression annuelle moyenne de 32,09% et que les prestations servies en 2020 au titre des demandes de rachat des droits constitués et des rentes certaines ont atteint un montant global de 15.72 MDH. De même, les charges techniques d’exploitation du régime se sont élevées à 2,57 MDH contre 2,25 MDH en 2019.

«Le montant minimal de la cotisation mensuelle est de 50 DH. Toutefois, Attakmili offre la possibilité de modifier le montant de la cotisation à la hausse comme à la baisse, selon la capacité d’épargne au 1er janvier de chaque année. Pour choisir le montant de la cotisation, il est possible d’effectuer des simulations sur le portail selon les critères souhaités (âge d’affiliation, âge de retraite, capital ou montant de la pension souhaitée, etc.)», explique Aujourd’hui Le Maroc. Soulignons aussi que les cotisations au titre du régime Attakmili sont déductibles de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 50% de votre revenu net.