Afin de mettre en application les directives royales en matière de développement d’économie maritime, le ministère de l’Energie se penche sur l’exploitation énergétique des courants marins.

Une commission spécialisée a été créée en vue d’élaborer, vers janvier 2021, une feuille de route pour le développement de l’énergie des courants marins, a affirmé le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah. Selon un communiqué du ministère de l’Energie, cette commission comprend des représentants du secteur de l’Energie et des mines, de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen).

Aziz Rebbah a affirmé qu'il était nécessaire de mener une réflexion commune sur les moyens d’une exploitation idoine de l’énergie des courants marins, et a appelé à développer des projets à moyen et long terme à même de contribuer à la diversification des sources de production de l’énergie, conformément aux objectifs de la Stratégie nationale de l’énergie.

Le ministre a également plaidé en faveur d'un accompagnement de ces actions en mettant l'accent sur des travaux de recherche scientifique qui devront être menés dans ce domaine.

Selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable, la puissance installée mondiale dans l’éolien en mer atteindra 228 gigawatts, et celle de l’énergie des courants marins 10 gigawatts à l’horizon 2030.