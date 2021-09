© Copyright : DR

Kiosque360. Après enquête, la Banque mondiale met fin à la publication des célèbres rapports annuels Doing Business. Cette décision pourrait-elle avoir des répercussions sur l’avenir du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA)? Explications.

«Que deviendra le Comité national de l’environnement des affaires?», s’interroge Aujo urd’hui le Maroc dans son édition de ce 27 septembre. Une question très intéressante posée suite à la décision de la Banque mondiale de mettre un terme aux rapports annuels Doing Business, après avoir constaté des irrégularités dans l’élaboration du classement des éditions de 2018 et de 2020.

Cette publication phare établissait un classement en matière de climat d’affaires et était devenue un outil de référence pour les investisseurs, qu'elle aidait à choisir le meilleur pays pour leurs investissements. Aussi, pour améliorer la position du Maroc dans le classement, est né le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA). Sa mission? Proposer au gouvernement les mesures susceptibles d'améliorer l'environnement et le cadre juridique des affaires, d'en coordonner la mise en œuvre et d'en évaluer l'impact sur les secteurs concernés.

Dans le dernier classement Doing Business 2020, le Maroc avait notamment bondi de 7 places pour se situer au 53ème rang à l’échelle mondiale. Une progression qui avait été qualifiée, par des sources gouvernementales, de «progrès significatif dans la réalisation de l’objectif du Maroc consistant à atteindre le top 50 des plus grandes économies du monde d’ici 2021».

Mais, pour l’heure, des interrogations commencent à se poser sur l’avenir du CNEA, souligne le journal qui rappelle que le CNEA, organe public-privé présidé par le chef de gouvernement, avait tenu, il y a quelques semaines à peine, une réunion durant laquelle le secrétariat du Comité avait exposé les grandes lignes de la politique nationale de l’amélioration de l’environnement des affaires pour la période 2021-2025… A suivre…