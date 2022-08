© Copyright : DR

Kiosque360. Très attendu, le projet de l’agropole du Loukkos franchit une nouvelle étape. Les travaux de sa réalisation ont été lancés. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Vendredi 26 août, Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a présidé une réunion de travail dans la province de Larache pour le lancement des travaux de réalisation du projet de l’agropole du Loukkos, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 29 août. Une rencontre à laquelle ont participé Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau et Mohamed Mhidia, Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

L’agropole du Loukkos fait partie d’un programme de 7 agropoles dans 6 régions, constituant l'un des piliers de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030. Comme mis en avant par le ministre de tutelle, cette plateforme agroindustrielle d’une superficie de 150 hectares sise dans la commune de Zouada (province de Larache), représentera une réelle valeur ajoutée pour un développement agricole global et durable.

D’un coût global de 457 millions de dirhams, ce projet est synonyme de création d’emplois (plus de 12.000 emplois) et de richesse (chiffre d’affaires annuel estimé à près de 4 milliards de dirhams). L’agropole est constituée de quatre espaces. Il s’agit de l’Espace industries alimentaires, du pôle technologique, composé d'une pépinière d'entrepreneuriat, d'instituts de formation et d'un centre d'innovation, du pôle services et du qualipôle alimentation.

Abritant les laboratoires de l’ONSSA, de l’INRA, de Morocco Foodex, du centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles (CRJEA), le Qualipole alimentation, d’un investissement de 80 millions de dirhams, aura une mission d’accompagnement des producteurs (services d'analyse et de contrôle pour améliorer la qualité de leurs produits et accéder aux marchés).