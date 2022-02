La Bourse de Casablanca et la CNDP ont signé, ce mardi 8 février à Rabat, une convention de partenariat pour accompagner le déploiement du chantier de protection des données personnelles.

© Copyright : Bourse de Casablanca

La Bourse de Casablanca et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) ont signé, mardi 8 février 2022, une convention de partenariat d’adhésion au programme DATA-TIKA, pour accompagner la mise en conformité de la bourse et son écosystème en matière de protection de données à caractère personnel.

Signée par le directeur général de la Bourse de Casablanca et le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), cette convention, qui s’étale sur une durée de quatre ans, formalise l'adhésion de la Bourse de Casablanca au programme DATA-TIKA mis en place en juillet 2020 dans le but de protéger le citoyen marocain au sein de l’écosystème numérique et de renforcer les mesures de protection des données à caractère personnel.

«A travers DATA-TIKA, la Bourse de Casablanca s’engage ainsi à intégrer la protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de ses projets, et d’en faire la promotion en tant qu’élément central nécessaire à la confiance et au développement des marchés financiers», indique la place boursière dans un communiqué.

Le partenariat porte sur trois volets stratégiques, notamment le renforcement de la conformité à la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à travers, la formation, l’accès pilote à l’application en ligne de dématérialisation des notifications à la CNDP et la mise en place d’un système de pilotage et de suivi de la conformité.

Il s’agit également de l’inversion du paradigme et de projets partenaires de la Bourse de Casablanca liés à la donnée à caractère personnel grâce à des ateliers et brainstormings, des études d’impact de la loi et d’identification des différentes problématiques de la Bourse de Casablanca liées à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, il est question d’alimenter une réflexion transverse, multipartenaires et multi-adhérents, devant aboutir à la production de préconisations sur les briques de confiance au service de différents usages, sur le plan national, au-delà des besoins spécifiques à la Bourse de Casablanca.