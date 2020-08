Prolongation de la validité des certificats délivrés aux entreprises de BTP

Plus de 90% des chantiers du BTP sont à l'arrêt.

Le ministère de l’Équipement a annoncé hier, mardi, la prolongation pour six mois des certificats de qualification et de classification des entreprises et des laboratoires de BTP, ainsi que l’agrément des bureaux d’études dont la date de validité expire entre le 20 mars et le 30 novembre 2020.