Kiosque360. Au terme de l’année 2022, les engagements effectués dans le cadre du Programme de développement urbain de la capitale du Souss devraient s’élever à 5,1 milliards de dirhams, soit 84% du coût total du programme. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le programme de développement urbain (PDU) 2020-2024 d’Agadir avance à grands pas. Le Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation dudit programme, réuni lundi dans la capitale du Souss, a dressé un bilan plus que positif de ce chantier titanesque, deux ans et demi après son lancement officiel devant le roi Mohammed VI, le 4 février 2020. Le programme comprend 94 projets. Quelque 56 projets sont en cours de réalisation pour un coût de 5,1 milliards de dirhams, soit 84% du coût global du programme, indique le quotidien Les Inspirations Eco. «Les projets, dont les études sont dans une phase très avancée, sont au nombre de 31 et totalisent un coût de 805 millions de dirhams, soit 13% du coût global du programme», lit-on.

Les projets dont les travaux ont été achevés concernent la mise à niveau et le renforcement de l’éclairage public de l’Avenue Mohammed V, la réalisation de 20 terrains de proximité dans les différents districts de la ville, l’ouverture du parc urbain Ibn Zaidoun, ainsi que l’aménagement des espaces verts à Anza, Bensergao et Tikiouine.

Parallèlement, un ensemble de sous-projets a également été réalisé. «Il s’agit de l’aménagement et du renforcement de l’éclairage public de l’entrée de la ville via Bensergao, en plus de l’aménagement, l’élargissement et le renforcement de l’éclairage public d’un ensemble d’avenues et de boulevards, en l’occurrence les avenues Moulay Abdellah, Prince Héritier et Al Mouquaouama. Il a été question de réaliser la première tranche du projet de mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés de Tikiouine, la réhabilitation des salles couvertes Zerktouni et Al Qods, le réaménagement du cinéma Sahara et l’achèvement des sous-projets du projet de la première ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS)», précise le quotidien.

Les projets en cours les plus importants sont la livraison du projet de réalisation du parking souterrain Al Inbiaat au cours du mois de juillet courant, en plus de la mise en service de la trémie du Barreau Est-Ouest avant fin août prochain. A cela s’ajoutent l’achèvement des projets de construction, de réhabilitation, de modernisation et d’agrandissement de plusieurs unités scolaires de la ville, en prévision de la rentrée scolaire 2022-2023, ainsi que l’ouverture officielle au public de la Kasbah d’Agadir Oufella en décembre 2022.

Il est question également, précise Les Inspirations Eco, de la livraison de l’hôpital psychiatrique d’Agadir, de l’ouverture des trois premiers points de lecture publique dans le cadre du projet de mise en place d’un réseau de lecture à Agadir, ainsi que de l’achèvement des projets de places publiques dans les quartiers Al Houda, Hay Mohammadi et Tilila. Et tout ceci avant fin 2022.

Pour fin juin 2023, seront achevés les projets d’aménagement du Barreau Est-Ouest, la mise en service du tronçon de la voie de contournement Nord-Est du Grand Agadir entre l’aéroport et la trémie Abaraze (quartier Hay Mohammadi). Au programme également, la livraison de la quatrième voie d’accès sur 2 km entre la trémie Abaraze et l’avenue des FAR, voie qui permettra la connexion entre la voie de contournement Nord-Est et la voie express urbaine.

D’autres travaux seront terminés à cette date, notamment la mise en service de la section de la voie express urbaine reliant le giratoire de l’hôpital Hassan II et le pôle d’échange à l’entrée du port. Outre l’achèvement des travaux d’infrastructure et des pôles d’échange, il est également question de travaux d’aménagement urbain tels que les aménagements paysagers, les espaces verts, l’éclairage public et le mobilier urbain liés au projet de la première ligne de BHNS. Il est aussi question d’achever les travaux de construction du Centre d’information touristique et du complexe administratif de la plage d'Agadir, comme il s'agit d'ouvrir officiellement au public le Musée de la Reconstruction d’Agadir.

Pour honorer ses engagements et accélérer la cadence des réalisations, la ville s’apprête à opérer un emprunt obligataire dont le montant reste à déterminer.