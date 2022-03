© Copyright : DR

Le projet Xlinks est bien amorcé, avec actuellement la phase de la finalisation de la conception du navire qui devra servir à poser les câbles sous-marins reliant le Maroc au Royaume-Uni. Objectif: transporter de l’électricité entre les deux continents.

Des nouvelles du projet Xlinks, qui ambitionne de fournir au Royaume-Uni de l’électricité verte produite et stockée au Maroc, grâce à l’installation d’un gigantesque parc solaire et éolien dans la région de Guelmim-Oued Noun, comme imaginé par la start-up britannique Xlinks.

En effet, la conception du navire câblier qui devra servir dans la pose, le relevage et l’entretien des câbles sous-marin pour le transport futur de l'énergie électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni a été récemment achevé, apprend-on auprès du média britannique Renews.

«Notre navire sera, à sa livraison, le câblier le plus sophistiqué, le plus performant et le plus écologique au monde (…) Grâce à cette capacité, nous serons en mesure de répondre à la demande mondiale croissante de déploiement de câbles HVDC (courant continu haute tension, Ndlr ) et de combler un vide actuel et futur sur le marché», a indiqué Alan Mathers, patron du fabricant de câble anglais XLCC dans une déclaration relayée par Renews.

En collaboration avec Salt Ship Design, l'équipe de XLCC a commencé le développement de la conception de base du navire tout en travaillant à la sélection d'un chantier adéquat pour sa construction, la procédure d'appel d'offres est déjà lancée, l'objectif étant de sélectionner le chantier retenu d'ici la fin du deuxième trimestre 2022, fait savoir XLCC.

«Nous sommes ravis de participer à ce projet passionnant, qui permettra de fournir davantage d'énergie renouvelable au monde. La conception est dans un stade avancé et nous poursuivons le développement du projet pour en affiner les détails», souligne de son côté Tor Henning Vestbøstad, directeur commercial de Salt Ship Design.

La start-up britannique Xlinks qui s’apprête à construire une centrale solaire de plus de 10 GW dans le sud marocain a déjà reçu l’engagement du Maroc à mettre à sa dispositio une réserve foncière de 150.000 hectares pour accueillir la ferme solaire photovoltaïque, les éoliennes ainsi que la batterie de 5 GW destinée au stockage de l’énergie produite sur le site.

Le projet Xlinks est présenté par ces concepteurs «comme une nouvelle installation de production d'électricité entièrement alimentée par l'énergie solaire et éolienne, combinée à une installation de stockage de batteries. Situé dans la région marocaine riche en énergies renouvelables de Guelmim-Oued Noun, il couvrira une superficie d'environ 1.500 km2 et sera connecté exclusivement à la Grande-Bretagne via des câbles sous-marins HVDC de 3.800 km».

A en croire les projections de Xlinks, ce projet générera 10,5 GW d'électricité zéro carbone à partir du soleil et du vent pour fournir 3,6 GW d'énergie fiable pendant plus de 20 heures en moyenne par jour. C'est suffisant pour fournir une énergie propre et à faible coût à plus de 7 millions de foyers britanniques d'ici 2030. Une fois terminé, le projet sera capable de fournir 8% des besoins en électricité de la Grande-Bretagne.

Selon l’agence Bloomberg, qui cite le patron de la société Xlinks, le projet devrait mobiliser un investissement global de l’ordre de 22 milliards de dollars.