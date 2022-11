Programme «Villes vertes»: la BERD octroie un don de 1 million d'euros à la commune d'Agadir

La ville d'Agadir.

Dans le cadre de son programme «Villes vertes», la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) va octroyer, à la commune d’Agadir, un don de 1 million d’euros qui lui permettra de bénéficier d’une assistance technique et de renforcer ses capacités opérationnelles et financières.

La BERD continue de soutenir la commune d’Agadir dans la mise œuvre de son Plan de développement urbain. Après un premier investissement de 400 millions de dirhams dans une obligation émise par la ville, la banque européenne va donc lui octroyer un don de 1 million d’euros, affirme Lbachir Benhmade, vice-président de la commune d’Agadir, chargé des finances, joint par Le360. Ce don sera réparti en deux lots. Une enveloppe de 350.000 euros sera affectée à l’assistance technique, afin de permettre à la commune d’identifier les projets verts et inclusifs qui seront réalisés dans le cadre du programme «Villes vertes» de la BERD. En outre, une enveloppe de 650.000 euros sera réservée au renforcement des capacités opérationnelles et financières de la commune, précise la même source. Agadir: la commune réussit la première émission obligataire d’une collectivité territoriale au Maroc Les fonds offerts par la BERD permettront le recrutement d’experts et de consultants spécialisés dans différents domaines tels que la gouvernance, la politique de la ville ou encore l’écologie, ainsi que la réalisation des études, pour identifier les défis environnementaux prioritaires et les mesures à adopter pour les relever, explique, pour sa part, Aziz Sebbah, conseiller de la commune d'Agadir. Il convient de rappeler qu’Agadir est la première ville marocaine à participer au programme «Villes vertes» de la BERD. Le 25 octobre dernier, la banque a investi 400 millions de dirhams dans l’obligation émise par la ville, en monnaie locale, sur un montant global de 1 milliard de dirhams. Cette souscription a ainsi fait office d’investissement déclencheur au titre dudit programme, marquant l’arrivée officielle d’Agadir dans ce dispositif, avait indiqué la BERD dans un communiqué.

Par Lina Ibriz