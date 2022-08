© Copyright : MAP

Kiosque360. Programme national d’appui à l’entreprenariat, Forsa entre dans sa phase opérationnelle avec le démarrage du financement des projets retenus. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le programme d’appui à l’entreprenariat Forsa a démarré le financement de ses premiers projets, suite aux réunions, tenues dans plusieurs régions, des commissions de financement, a indiqué lundi le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, cité par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 2 août..

«Depuis plusieurs semaines, le programme affiche une accélération de l’ensemble de ses étapes de sélection et d’accompagnement qui a permis la tenue comme annoncé des premières commissions de financement fin juillet», a fait savoir le ministère dans un communiqué.

Plusieurs régions ont tenu leurs premières commissions de financement ayant pu identifier les premiers porteurs de projets financés ainsi que les montants du prêt d’honneur accordés, précise la même source.

Cette semaine connaîtra la généralisation des commissions de financement à toutes les régions et l’accélération graduelle du rythme d’octroi des financements aux porteurs de projets ayant complété leur formation e-learning et leur accompagnement par des incubateurs.

L’objectif du programme, dans le cadre de cette première édition, est de financer au minimum 10.000 projets en 2022, rappelle le ministère, qui note que l’analyse des premières demandes de financement a montré des besoins en montants différenciés selon les projets, ce qui permettra, éventuellement, de dépasser l’objectif des 10.000 projets

Dans une optique d’intégrer un grand nombre de projets dans le programme, les dossiers incomplets ont vu leur délai de complétude prolongé au 1er août 2022. Passé ce délai, et en cas de non-réponse, les candidatures incomplètes ont été considérées abandonnées.

Le 27 juillet dernier, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor a indiqué que 20% des projets retenus correspondent au secteur du commerce et de la distribution, 15% opèrent dans l’agriculture et l’agroalimentaire, 7% dans le textile et l’habillement, 6% dans le tourisme et le divertissement et 6% dans les services aux entreprises.

Pas moins de 7.500 dossiers ont été traités par les commissions régionales, dont 6.500 à fort potentiel qui ont déjà entamé le programme de formation e-learning sur Forsa Academy.

Le programme est doté de 1,25 milliard de dirhams pour la seule année 2022. Le financement consiste en un prêt d’honneur à taux 0%, allant jusqu’à 100.000 dirhams, dont une subvention de 10.000 dirhams pour chacun des projets retenus.