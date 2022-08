Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, a donné le coup d’envoi effectif du programme gouvernemental FORSA, mardi 12 avril 2022, à Rabat.

© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour les bénéficiaires du programme Forsa. Le ministère a récemment annoncé le déblocage des premiers financements. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc revient sur le déploiement du programme Forsa. Le quotidien indique ainsi que les premiers financements dans le cadre dudit programme ont été accordés. Notons qu’il s’agit là d’une étape franchie conformément au planning préalablement fixé, ce qui confirme le bon déroulement de ce dispositif inscrit dans le cadre du programme gouvernemental.

«En effet, les premières commissions de financement, tenues dans plusieurs régions, ont émis leurs premiers accords pour les porteurs de projets ayant terminé leur accompagnement et préparé leurs dossiers de financement. Se référant à un récent communiqué du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, les prochaines semaines seront dédiées à l’accélération de la cadence», explique-t-on.

Force est de remarquer que le but est de financer 10.000 projets avant la fin de l’année 2022. La tutelle précise qu’à ce titre, les étapes de sélection, à savoir le scoring des dossiers, les entretiens et le passage en commissions de sélection régionales, ont atteint un stade avancé et seront achevées dans les semaines à venir.

Soulignons que le premier bilan de la mise en œuvre du programme «Forsa» fait ressortir que 10.438 apprenants sont embarqués sur la plate-forme e-learning «Forsa Academy». Le ministère fait aussi observer que sur les 5.070 porteurs de projets ayant d’ores et déjà terminé leur apprentissage, 1.750 d’entre eux sont en cours d’accompagnement par les experts des incubateurs en vue de les initier à mieux préparer leurs dossiers de financement.

Aujourd’hui Le Maroc renchérit en soulignant que les données jusque-là disponibles confirment que 850 autres projets ont commencé l’incubation de 2,5 mois. «Les porteurs de projets concernés par cette incubation sont répartis en groupes dans l’ensemble des régions, et bénéficient d’un accompagnement rapproché pour transformer leur idée en projet ou pour transformer un projet existant en entreprise performante», détaille le ministère, ajoutant que les étapes de sélection identifient les porteurs de projets qui bénéficieront de la formation e-learning et de l’incubation.

Aujourd’hui Le Maroc rappelle que le gouvernement a lancé en mars dernier le Programme Forsa, et qu’il s’agit d’un dispositif qui s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat. «Ce dispositif lève par ailleurs les contraintes rencontrées par les petites entreprises, notamment dans ce contexte difficile plombé par une crise sanitaire ayant fortement impacté les tissus fragiles de l’économie nationale», précise la même source. D’ailleurs, une enveloppe budgétaire de 1,25 milliard de dirhams a été réservée à ce programme au titre de l’année 2022.