Kiosque360. Les réalisations accomplies dans le cadre du programme de coopération Compact II ont été présentée, lundi à Rabat. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Le bilan du programme de coopération Compact II a été présenté, lundi à Rabat, lors de la 13ème session du Conseil d'orientation stratégique (COS) de l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco). Et il est plus que satisfaisant, relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 14 décembre.

Ainsi, en matière d’éducation secondaire, il a été procédé à l'inauguration de l'extension du Datacenter principal du Département de l'Éducation National (DEN) et du nouveau Datacenter de backup de Marrakech. À l’actif du programme également, l'amélioration de la couverture fonctionnelle du système d'information «Massar» de 25% à 95% et le déploiement d'un programme de formation au profit de près de 5.100 cadres pédagogiques et administratifs, l’équipement des établissements scolaires et d'entités relevant du DEN de divers matériels (informatique, didactique, robotique, sportif, enregistrement vidéo et dédiés aux clubs scolaires).

En matière de formation professionnelle, il y a eu l'achèvement des principales actions d'appui à l'opérationnalisation de la réforme de la formation professionnelle, à savoir la conception et l'expérimentation du dispositif d'examen et de certification des lauréats des EFP privés par des EFP publics et du dispositif d'évaluation et d'assurance qualité dans le système de la formation professionnelle (SFP). Également achevé, le développement d'une architecture institutionnelle et organisationnelle du SFP en matière de Genre et d'Inclusion Sociale (GIS) et de deux plateformes dédiées au calcul des coûts de référence et des coûts réels des filières de la formation professionnelle.

Sur un autre registre, le programme a formé 5.737 bénéficiaires du Programme d'emploi par le financement basé sur les résultats (FBR) dont les deux tiers ont été insérés dans des entreprises du secteur privé et la moitié maintenue en emploi pendant plus de six mois.



Sur le plan du foncier industriel, Compact II a apporté son appui au ministère de l'Industrie et du commerce dans l'élaboration d'un cadre juridique propre aux zones industrielles. Également relevé, l'achèvement des diagnostics de 114 zones industrielles dont 86 ont été validés et la signature de deux conventions portant sur l'aménagement, la commercialisation et la gestion des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta selon un modèle de PPP.

A noter aussi parmi les réalisations du programme, le déploiement de l'opération de «melkisation» de terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation du Gharb et du Haouz, par l'élaboration des projets des arrêtés d'attribution afférents à 42.766 Ha.