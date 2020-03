© Copyright : Dr

Les produits du terroir constituent une mine d’or qui n’attend qu’a être exploitée à sa juste valeur. Pour ce faire, l’amélioration de la compétitivité et de la viabilité des groupements de producteurs de produits du terroir s’avère indispensable. Partant de là, l’Agence pour le développement agricole (ADA) planche actuellement sur l’accompagnement de ces groupements dans les 12 régions du Maroc. Cela concerne les groupements de producteurs des produits du terroir et/ou présentant un fort potentiel de production et de commercialisation. A ce titre, l’agence vise 50 groupements de producteurs de produits du terroir sur les 5 prochaines années, nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 12 mars.

Il sera question de déterminer, dans les premières phases, la conformité légale et réglementaire en matière de sécurité sanitaire des aliments, de respect de l’environnement, de santé et sécurité au travail et de gouvernance du groupement. L’ADA se penchera également sur le volet production et valorisation, logistique, ou encore commercialisation et marketing. Cette démarche consistera également à établir des plans d’action pour la mise à niveau des 50 groupements identifiés. L’objectif serait, entre autres, d’améliorer les ventes à court, moyen et long termes dans les différents marchés et d'identifier les caractéristiques des équipements des unités de valorisation des groupements bénéficiaires. Par ailleurs, des manuels de procédures des bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène, pour avoir l’agrément et l’autorisation de l’ONSSA, devront être élaborés. Ce projet de l’Agence de développement agricole ambitionne de porter appui à ces groupements, notamment à travers la conception de nouveaux modèles de packagings -étiquettes et contenants de produits- et de nouveaux outils de communication (logos, brochures, pages web et cartes de visite).