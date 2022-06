© Copyright : MAP

Kiosque360. Le Maroc a récemment reçu les différents modules de l’unité industrielle de fabrication de vaccins qui sera installée à Benslimane. Ils permettront ainsi l’assemblage de cette unité biotechnologique baptisée «Sensyo Pharmatech ». Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Les choses se précisent en ce qui concerne l’usine biotechnologique de Benslimane. Aujourd’hui Le Maroc, qui s’intéresse au sujet dans sa publication de ce mardi 14 juin, rapporte ainsi que le Maroc a reçu le 12 juin au port de Casablanca les différents modules de l’unité industrielle. Ces derniers permettront l’assemblage de cette unité biotechnologique baptisée «Sensyo Pharmatech».

«En tout, ce sont 111 éléments pour un poids total de 35.000 tonnes, qui ont été livrés au Maroc, formant l’intégralité d’une usine clé en main. Ils ont été fabriqués à Shanghai par une firme japonaise. Ces équipements modulaires vont ainsi être acheminés vers Benslimane pour achever la construction de ce grand projet», détaille la même source. Pour Marc Funk, CEO de Sensyo Pharmatech et Recipharm, l’arrivée de ce navire marque un premier pas très important dans la réalisation de ce projet d’envergure.

A noter que les 35.000 tonnes d’équipements et de bâtiments vont être assemblées sur le site de Benslimane pour permettre au Maroc de se doter d’une capacité de manufacture de vaccins et de médicaments en milieu aseptique pour ses besoins et ceux du continent africain. «Notre objectif est de mettre en place cette usine le plus rapidement possible et de respecter les délais», indique le CEO.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que le projet de Benslimane consiste en la mise en place d’une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins (anti-Covid et autres vaccins), disposant de 3 lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d’unités en 2024. Ces lignes seront dédiées à la production de seringues pré-remplies, de flacons de liquides et de flacons lyophilisés. Il est à préciser que ce projet doit mobiliser à terme un investissement d’environ 400 à 500 millions d’euros, de permettre d’assurer l’autosuffisance du Royaume en matière de vaccins et de faire d'en faire une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l’industrie du «Fill & Finish».

«Le projet ambitionne, à long terme (2023-2030), la création d’un Pôle africain d’innovation biopharmaceutique et vaccinale au Maroc reconnu mondialement et ce, dans le cadre d’un partenariat entre des acteurs majeurs internationaux dans les domaines de recherche et de développement de technologies de pointe dans les vaccins et produits biothérapeutiques», conclut Aujourd’hui Le Maroc.