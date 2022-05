© Copyright : DR

Kiosque360. En raison du retard des précipitations entre janvier et février, le ministère de l’Agriculture table sur une production des céréales en baisse de 69% pour la campagne 2021-2022 par rapport à celle de l'an passé. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Dans une récente communication, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dévoile ses prévisions pour la campagne agricole 2021-2022. Ainsi, le retard, voire l’absence, dans plusieurs régions, de précipitations entre janvier et février, a engendré un stress affectant le couvert végétal et un retard de croissance des cultures d’automne, notamment des céréales, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 16 mai.

Concrètement, le département de tutelle anticipe une production prévisionnelle des céréales principales (blé tendre, blé dur et orge) en chute de 69% par rapport à la campagne précédente, leur volume se situant, avec ce pronostic, à 32 millions de quintaux. Dans le détail, il est question d’une production attendu de blé tendre de 17,6 millions de quintaux, de blé dur de 7,5 millions de quintaux, d’orge de 6,9 millions de quintaux, plus de 60% de la production provenant des zones favorables des régions de Fès- Meknès et de Rabat-Salé-Kénitra.

Pour combler une production de céréales d’automne (campagne 2021-2022) en baisse, le ministère compte sur la bonne performance des cultures de printemps et des filières des olives, des agrumes et des cultures maraîchères grâce, notamment, aux mesures de soutien apportées aux éleveurs et à l’économie rurale dans le cadre du programme exceptionnel de réduction de l’impact du déficit pluviométrique. Le journal annonce que la tutelle prévoit ainsi une baisse maximale d’environ 14% du PIB agricole (PIBA) résultant de la performance exceptionnelle enregistrée durant la campagne précédente 2020/21 et des conditions climatiques défavorables de la campagne actuelle.

S’agissant des exportations durant la campagne en cours, elles sont en hausse de 30% par rapport à la campagne précédente pour celles des agrumes (711.000 tonnes, contre 549.000 tonnes lors de la campagne passée) et de 16% pour les fruits et légumes (plus de 1,5 million de tonnes).