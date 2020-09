© Copyright : DR

A partir du 10 septembre prochain, les visiteurs professionnels étrangers pourront se déplacer chez les entreprises marocaines sur simple invitation de ces dernières.

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a donné son feu vert à la mise en place d'une procédure unique et simplifiée au profit des prestataires, consultants et techniciens étrangers. C'est ce qu'annonce Chakib Alj, président de la CGEM, dans un courrier adressé aux membres de la confédération.

Cette décision fait suite aux nombreuses demandes des membres de la CGEM allant dans ce sens.

Ainsi, "à partir du 10 septembre prochain, les visiteurs professionnels étrangers pourront se déplacer chez les entreprises marocaines sur simple invitation de ces dernières", indique le président du patronat.

"Les invitations doivent être imprimées sur du papier à en-tête de l’entreprise qui invite (comprenant ses identifiants, notamment son ICE (identifiant commun de l’entreprise), son numéro de Registre du commerce et son adresse", est-il précisé.

Les invitations doivent également être signées et cachetées par une personne habilitée de l’entreprise, et inclure l’objet de la visite, les noms complets et numéros de passeports des visiteurs, leur date d'entrée au territoire marocain ainsi que leur lieu de résidence pendant leur séjour au Maroc.

"Les visiteurs étrangers devront bien entendu se conformer aux règles sanitaires édictées par les autorités, notamment l’obligation d’effectuer préalablement les tests requis de dépistage du Covid-19", conclut Chakib Alj.