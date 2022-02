© Copyright : DR

Inwi est, pour la cinquième année consécutive, fournisseur du «réseau internet mobile le plus performant du grand public au Maroc en 2021», selon les résultats de l’enquête annuelle de nPerf, plateforme indépendante de référence en matière de mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde.

Des centaines de milliers de mesures ont été réalisées par les utilisateurs des réseaux mobiles marocains, sur tout le territoire national, permettant à l’opérateur global inwi de décrocher la première place du classement nPerf, pour l’année 2021, avec un score de 53.996 points.

Ces tests ont porté sur des paramètres tels que le débit, la performance de la vidéo et la qualité de l’accès aux services internet.

Dans le détail, le débit moyen descendant sur le réseau Inwi a évolué de +9,5% entre 2020 à 2021, tandis qu’au niveau du débit moyen ascendant, Inwi maintient son leadership pour l’année 2021. Durant cette année, les utilisateurs du réseau mobile Inwi ont bénéficié du meilleur temps de réponse. L’expérience client, quant à elle, s’est améliorée de 13% entre 2020 et 2021.

Cette consécration, pour la cinquième année consécutive, cristallise les efforts d’innovation et d’investissement consentis par Inwi pour moderniser ses infrastructures réseau et offrir une couverture réseau solide et performante à tous les Marocains.

Grâce à son réseau performant, l’opérateur donne des réponses précises et efficaces aux besoins des Marocains, de profiter pleinement de l’internet mobile, renforçant ainsi davantage son positionnement comme opérateur innovant et avant-gardiste.

Des efforts soutenus, qui placent inwi au centre de l’écosystème national pour l’inclusion numérique, notamment en œuvrant sur le terrain pour réduire la fracture numérique au niveau national, par son engagement dans le cadre du Plan National du Haut Débit.

Reconnue par les plus grands opérateurs mondiaux, l’application nPerf permet de déterminer la qualité de connexion mobile 2G/3G/4G/Wi-Fi, à travers toute une série de tests de débit, de navigation et de streaming vidéo. L’application évalue ainsi les capacités techniques liées à une connexion donnée, en mesurant la qualité des réseaux perçue par les clients dans les lieux où ils ont l’habitude d’utiliser leur(s) smartphone(s).

En 2021, nPerf compte environ 150 millions de tests dans le monde. Son réseau de serveurs est composé de plus de 1900 serveurs à travers le monde avec une bande passante totale supérieure à 5 Tb/s.