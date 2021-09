© Copyright : Ministère de l'Equipement

Le ministère de l’Equipement a lancé ce lundi 20 septembre 2021, un appel d'offres relatif au contrôle topographique et bathymétrique des travaux de réalisation du nouveau port de Dakhla Atlantique, pour un montant estimé à 23,6 millions de dirhams.

Cinq mois après l’attribution du marché de la construction du nouveau port Dakhla Atlantique au groupement SGTM-Somagec Sud pour un montant de 12,5 milliards de dirhams, les travaux de ce projet gigantesque et stratégique vont pouvoir commencer. La Direction régionale de l'équipement de la région Dakhla-Oued Eddahab vient en effet de lancer un appel d’offres relatif au contrôle topographique et bathymétrique des travaux de réalisation du port.

Le ou les prestataires retenus pour ce marché, estimé à 23,6 millions de dirhams, seront connus le 2 novembre prochain, date prévue de l’ouverture des plis.

Le lancement de cet appel d’offres intervient quelques jours après la réception par Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement sortant, des deux PDG des sociétés composant le consortium SGTM-Somagec Sud. Au cours de leurs échanges, le ministre les a appelés à déployer les efforts nécessaires pour la réalisation de ce projet structurant, avec une haute qualité et dans les délais déterminés qui s’étalent sur 7 ans.

Réalisé dans le cadre du programme de développement des Provinces du Sud du Royaume, lancé par le roi Mohammed VI à Laâyoune, le nouveau port Dakhla Atlantique a pour objectif de soutenir le développement économique, social et industriel de la région dans tous les secteurs productifs (pêche, agriculture, mines, énergie, tourisme, commerce, industrie manufacturière). Ce port en eaux profondes sera édifié près du village de pêcheurs de N’tirift, qui se situe à 40 km au nord de la ville de Dakhla, dans une zone relevant de la commune rurale d’El Argoub.

Ce projet stratégique ,qui vient renforcer les infrastructures de la région Dakhla-Oued Eddahab, tend également à raffermir les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine et constituera une interface maritime d'intégration économique et un hub de rayonnement continental et international.

Le chantier comprend trois composantes principales: un quai de commerce sur 30 ha de terre-pleins, 860 m de longueur et -16 m de profondeur; un quai de pêche hauturière sur 28,8 ha de terre-pleins, 1.662 m de longueur et 12 m de profondeur; ainsi qu’un bassin de réparation navale. La plateforme sera adossée à une zone industrialo-logistique de 1.650 hectares.