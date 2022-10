© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet de loi de Finances 2023 table sur une enveloppe de 300 milliards de DH en terme d’investissement public. Il s’agit là d’une augmentation de 55 milliards de DH. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

L’investissement public au Maroc devrait s’intensifier en 2023, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du jour. Le quotidien indique ce qui est prévu dans le cadre du projet de loi de Finances 2023. On apprend que l’enveloppe budgétaire allouée à l’investissement public pour la nouvelle année budgétaire augmentera de 55 milliards de dirhams pour atteindre les 300 milliards de dirhams.

Force est de constater que les entreprises et établissements publics dominent la structure des investissements publics prévus en 2023, puisqu’ils capteront un total de 140,5 milliards de dirhams. «Cette part tient compte de la hausse substantielle des programmes d’investissement OCP. L’Office prévoit de lancer une nouvelle gamme de projets pour l’élargissement de ses capacités de production. On relève également une progression de 18,6 milliards de dirhams des investissements du budget général. La finalité étant de consolider l’effort important d’investissement dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’eau».



Le quotidien rappelle que l’année 2023 marque le déploiement du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, un fonds doté d’une enveloppe de 45 milliards de dirhams, qui vise à consacrer le Maroc comme un hub d’investissement à l’échelle régionale et internationale.

«L’investissement privé n’est pas en reste. Une attention particulière sera accordée au soutien de cet investissement pour atteindre les objectifs prônés par le nouveau modèle de développement, à savoir hisser l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement national à l’horizon 2035 contre un tiers observé actuellement. L’atteinte de cet objectif sera portée par la mise en œuvre en 2023 de la nouvelle charte de l’investissement», précise-t-on.

Soulignons aussi que l’exercice 2023 connaîtra le déploiement de mesures visant entre autres l’amélioration du climat des affaires ainsi que la mise en œuvre de la réforme de la réglementation régissant la commande publique en cours d’adoption. Le journal précise qu’en 2022, le volume d’investissement public a enregistré une hausse de plus de 29 % comparé à 2017, passant ainsi de 190 milliards de dirhams à 245 milliards de dirhams fin 2022.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer aussi une nette amélioration du taux d’émission des crédits d’investissement sur la période allant de 2017 à 2021 passant de 78,95 à 82,57%, se consolidant ainsi d’environ 4 points. «A cet effet, les émissions se sont chiffrées à 82,3 milliards de dirhams contre 67,01 milliards de dirhams en 2021. Ce saut marque l’effort volontariste d’intensification de l’investissement. Il traduit par ailleurs les efforts consentis pour l’accélération du rythme d’exécution des projets, particulièrement à travers l’assainissement des crédits de report. Ces efforts ont permis de réduire significativement le stock des reports».