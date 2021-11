© Copyright : DR

Kiosque360. La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a apporté des modifications au projet de loi de Finances 2022, notamment en direction de l’industrie du textile. Les détails. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté à la majorité la première partie du projet de loi de Finances (PLF) au titre de l’exercice 2022 et y a introduit quelques changements, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 11 novembre. Les députés ont ainsi décidé de donner un coup de pouce à l’industrie du textile en baissant de 10% à 2,5% les frais d’importation appliqués au plastique de type téréphtalate d’éthylène, une matière importante, notamment dans le textile.

Parmi les autres amendements apportés, l’application de frais d’importation sur les tubes et les lampes au taux de 5,17% au lieu de 40% fixé dans le PLF 2022. En effet, les députés privilégient une exonération progressive de ces produits encore consommés au Maroc, prenant ainsi en compte le pouvoir d’achat des citoyens.

La Commission a également décidé de baisser les taxes imposées sur les tablettes électroniques et les télévisions (écran égal ou inférieur à 32 pouces) en raison de l’utilisation intensive qu'en font notamment les étudiants en cette période de Covid-19, synonyme d’enseignement et travail à distance.

L’Institut de technologie hôtelière et touristique de Tanger a également fait l’objet d’un amendement. En effet, il sera désormais un institut spécialisé, en vertu de la décision de l’autorité gouvernementale chargée du tourisme n°98.296, et portera le nom d'«Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique de Tanger», précise le journal.

Autre changement: les ressources et dépenses relatives au Fonds spécial pour la promotion du système d’éducation et de formation et l’amélioration de sa qualité seront désormais prises en charge par l’autorité gouvernementale chargée de l’Education nationale et l’enseignement préscolaire, ainsi que par l'autorité chargée de la formation professionnelle et l’enseignement supérieur.