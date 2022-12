© Copyright : DR

Kiosque360. La contribution des administrations publiques est passée de 16,8% en 2020 à 15,8% du PIB en 2021, soit presque la même contribution qu’en 2019. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

C’est l’une des principales conclusions de la dernière note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2021. La contribution des administrations publiques est passée de 16,8% en 2020 à 15,8% du PIB en 2021, soit presque la même contribution qu’en 2019, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 14 décembre.

«Le constat est le même pour la formation brute du capital fixe (FBCF), dont la part des administrations publiques s’est établie à 19,1% en 2021 au lieu de 20,4% en 2020 contre 19,5% en 2019. Globalement, ce sont les sociétés financières et non financières qui ont créé 44,2% de la richesse nationale», lit-on.

Premier producteur de la richesse nationale, ce secteur a affiché une légère amélioration de sa contribution au PIB, de 43,6% en 2020 à 44,2% en 2021, tandis que celle des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLM) s’est située à 29,7% du PIB au lieu de 29,5% une année auparavant.

«Pour les impôts nets de subventions sur la production et les importations, ils ont enregistré un gain de 0,2 point par rapport à 2020 pour atteindre 10,3% du PIB. Dans le détail, le Revenu national brut disponible (RNBD), de son côté, a connu une hausse de 12,2% en 2021 pour se situer à 1.371,7 milliards de dirhams», souligne le quotidien.

Cette évolution est due, selon le HCP, à l’augmentation de 25,5% du revenu brut disponible des sociétés (financières et non financières), de 10,3% pour les ménages et les ISBLSM et de 9% pour les administrations publiques. Ainsi, les contributions des secteurs institutionnels au RNBD ont totalisé 64,8% pour les ménages et les ISBLSM, en plus de 19,4% pour les administrations publiques et 15,8% pour les sociétés, avec 2,4% pour les sociétés financières.

Le revenu disponible brut (RDB) des ménages s’est accru de 10,3% pour atteindre 875,1 milliards de dirhams en 2021, contre une baisse de 4% enregistrée en 2020. La contribution de la rémunération des salariés à ce revenu a été de 47,2%.