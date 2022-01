Pétrole: le Brent au plus haut depuis 2014, entre tensions sur l'offre et risques géopolitiques

Des pompes à pétrole, dans le champ pétrolifère d'Inglewood, le 21 avril 2020 à Culver City, en Californie.

© Copyright : Mario Tama / Getty Images / AFP

Le prix du Brent évolue ce mardi 18 janvier 2022 à son plus haut niveau depuis plus de sept ans, dopé par des perturbations de l'offre, de vives tensions géopolitiques et une remontée de la demande, malgré le variant Omicron.