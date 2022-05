Pénuries mondiales de blé: pourquoi l'Amérique du Sud n'est pas la solution?

Un agriculteur argentin, Daniel Berdini, dans le champ de blé d'une ferme près de Ramallo, à près de 245 km au nord-ouest de Buenos Aires, le 9 octobre 2019 -photo d'archives.

© Copyright : JUAN MABROMATA / AFP

Le Brésil et l'Argentine, auxquels on peut ajouter le Paraguay et l'Uruguay, sont souvent perçus comme le «grenier du monde», capable de répondre à la pénurie mondiale de blé provoquée par la guerre en Ukraine. Mais la météo, les coûts et la consommation locale sont des obstacles.