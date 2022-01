© Copyright : DR

Kiosque360. Comme le reste du monde, le Maroc vit aussi au rythme d’une pénurie du papier et du carton, principalement le carton plat ou duplex. Détails dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Depuis presque un an, le monde vit une pénurie du papier et du carton. Le Maroc n’échappe pas à la crise, le secteur naviguant en zone de turbulences. Pour rappel, deux types de carton constituent l’offre du marché: l’ondulé et le plat ou duplex.

Ce dernier, utilisé pour les boîtes à chaussures, le sucre, médicaments...etc, n’est plus produit au Maroc depuis 2018, année d’arrêt de la production par CMCP, une décision stratégique prise par la multinationale.

Depuis, le marché a commencé à importer ce type de carton. Mais avec la pénurie actuelle à l’échelle internationale, la raréfaction se fait ressentir. Et le problème sur le segment du papier plat ou duplex se pose avec acuité, relève La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

Face à cette pénurie, les industriels expliquent qu’il y a des substitutions qui se font dans le marché du papier plat en recourant à un papier blanc 200 g et 250. Ce dernier peut substituer le carton plat, mais ne règle pas tout le problème. Conséquence: 80% de la problématique reste posée.

Selon les opérateurs du secteur, la pénurie touche également quelques types de papier tels que celui qui sert pour le livre et le cahier scolaire, poursuit l’hebdomadaire.

Pour rappel, le Maroc est un importateur net du papier. Il ne fabrique que 20% de ce qu’il consomme (200 000 tonnes tous types confondus produits 950 000 tonnes consommés). Les 80% restants sont importés d’Asie, des Etats-Unis et surtout d’Europe.

Selon La Vie Éco, plusieurs importateurs ont été impactés par cette crise pour la simple raison qu’ils achètent de petites quantités, à l’instar des imprimeurs qui avaient l’habitude d’acheter un conteneur par un ou deux mois.

Avec cette crise, les producteurs privilégient leurs gros comptes avant de se tourner vers les petites demandes et la clientèle dite passagère. Ils veulent des promesses d’achats fermes actuellement pour des quantités futures à venir dans 3 ou 6 mois en raison des tensions sur l’offre.



Comment expliquer alors cette pénurie. Sondés par l’hebdomadaire, les industriels expliquent qu’elle est due à la reprise manifeste des principales économies à l’international notamment en chine, aux Etats Unis et en Europe.



Gros demandeurs de papier et de carton, la forte demande de ces marchés a augmenté le prix de ces matières. La pénurie s’est ensuite aggravée en raison de la tension sur l’offre-demande sur fond de saturation des capacités de production.