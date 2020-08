Le patrimoine financier des ménages s'est élevé à 833 milliards de dirhams à fin 2019, en hausse de 5,3%, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mercredi 5 août. Le journal, qui revient sur un récent rapport de Bank Al-Maghrib, fait remarquer que cette hausse survient après une décélération de 4,5% observée une année auparavant et une décélération de 6,5% en 2017. Le rapport identifie, d'ailleurs, deux points comme principaux facteurs ayant permis cette hausse. Il s'agit de la reprise de la croissance des dépôts bancaires et de l’orientation plus importante des ménages vers les placements en assurance-vie, comparativement aux placements en valeurs mobilières.

Les Inspirations Eco indique que les dépôts auprès des banques représentent toujours le gros du lot avec 82,4%, alors que la part des actifs sous forme d'assurance-vie a sensiblement augmenté de 0,6 point de pourcentage, s'établissant à 10,4%. On apprend que les dépôts des ménages auprès des banques ont enregistré une progression de 4,3% en 2019, après 3,7% en 2018 et 6% en 2017, totalisant 686,3 milliards de dirhams. Il est à noter que les résidents détiennent une part de 73%, avec des dépôts en progression de 5,2%, tandis que ceux des Marocains résidant à l'étranger n'ont enregistré qu'une hausse très limitée de 0,9%, soit près de 185 milliards de dirhams. Pour leur part, les dépôts en devises des particuliers résidents ont progressé de 2,8%, après 0,6% en 2018. Toutefois, le quotidien indique que leur part dans le total des dépôts des particuliers résidents demeure toutefois limitée à 1%, ajoutant que cette hausse des dépôts bancaires provient aussi d’une augmentation des dépôts à vue de 4,9%, à 414,4 milliards de dirhams et des comptes d'épargne de 4,7%, à 163,4 milliards de dirhams.

Les Inspirations Eco insiste notamment sur le fait que les ménages s'orientent de plus en plus vers d'autres types de placements, notamment l'assurance-vie. Le quotidien fait ainsi remarquer que le patrimoine financier des ménages sous forme de produits d'assurance-vie s'est accru en 2019 de 12,4%, contre 7,9% une année auparavant. Soulignons que cet intérêt a eu un impact sur les placements des ménages en valeurs mobilières, qui ont atteint 60 milliards de dirhams, en progression de 7,4% en 2019 contre 9,3% en 2018.