Une nouvelle stratégie de développement agricole verra le jour dans la région de Guelmim-Oued Noun, qui regorge de produits du terroir et de potentialités écotouristiques. L’objectif? Élaborer un plan de développement du secteur agricole régional répondant précisément aux doléances des agriculteurs et qui sera en adéquation avec les fondements de la nouvelle stratégie Génération Green 2020- 2030, accordant une grande importance à l’agriculture solidaire et encourageant la création de coopératives, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 décembre.

Pour avoir une vision claire du secteur agricole dans la région, la Chambre d’agriculture de la région Guelmim-Oued Noun réalisera une étude approfondie amenant notamment à créer une banque de projets pour le développement des filières. Le journal précise que celle-ci proposera des projets concrets, territorialisés, avec identification des porteurs et bénéficiaires.

Secteur important dans la région de Guelmim-Oued Noun (emplois et unités agro-industrielles), l’agriculture se situe principalement dans les périmètres d’épandage des eaux de crues, les 127 oasis, les zones de montagne et les petits périmètres de petite et moyenne hydraulique. Les principaux produits cultivés? Les carottes, les tomates, les navets et les courges/courgettes, essentiellement à Guelmim et Sidi Ifni. Les cultures fourragères dans la région s’étendent sur une superficie de 500 ha environ, les arbres fruitiers avoisinent les 667.900 unités dont quasi 75% exploités dans la province de Guelmim, et les palmiers dattiers représentent 65% du nombre d’arbres dans la région.