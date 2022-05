© Copyright : IADE-Michoko - Pixabay

Le prix des différents carburants à la pompe affiche de nouvelles hausses, ce mardi 17 mai 2022. Le prix de l’essence dépasse même la barre des 15 dirhams dans certaines stations-services.

Depuis quelques semaines, le prix des carburants à la pompe est à la hausse. Ce mardi 17 mai, le prix du litre de gasoil à Casablanca a atteint jusqu’à 14,60 dirhams le litre, selon des données recueillies par Le360 auprès de plusieurs stations-services de la capitale économique. Le prix de l’essence a dépassé quant à lui la barre des 15 dirhams, affichant jusqu’à 15,47 dirhams dans certaines stations au matin de ce mardi 17 mai 2022.

Les prix affichés dans les autres villes du Royaume sont encore plus élevés, à cause du coût du transport. Dans l’ensemble, le prix de l’essence a connu une hausse de 1,08 dirham alors que celui du gasoil a augmenté de 0,28 dirham, selon des données récupérées par Le360 auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS).

La hausse ne concerne pas encore tous les distributeurs. Le360 a ainsi constaté que les stations Shell et Petromine ont déjà répercuté la nouvelle hausse alors que les stations Afriquia et Total Energies ne l’ont pas encore fait.

Cette nouvelle hausse intervient dans un contexte de hausse du coût d’approvisionnement sur le marché international. Le cours du Brent est en hausse depuis quelques jours, pour atteindre 115,16 dollars le baril ce mardi 17 mai 2022. En parallèle, le cours du dollar poursuit sa hausse et franchit la barre des 10,09 dirhams pour un dollar.