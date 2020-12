© Copyright : DR

La ministre du Tourisme a effectué, ce samedi 19 décembre, des visites de terrain sur plusieurs sites touristiques des provinces de Sidi Ifni et Guelmim.

A Sidi Ifni, la ministre s'est rendue à la plage de Legzira, à la Corniche ainsi qu’à la plage d’Imim Turga. Nadia Fettah Alaoui s’est également rendue à la Plage blanche, à environ 60 km de Guelmim. Enfin, dans cette dernière province, elle a visité le projet d’une station thermale dans la commune d’Abaynou.



Fruit d’une convention de partenariat signée entre plusieurs parties prenantes, la future station fait partie d’un ensemble de projets touristiques de 70 millions de dirhams (MDH) qui seront réalisés dans cette commune. S’inscrivant dans cadre du programme de développement intégré de la région, cette convention vise à aménager les deux stations thermales (hommes et femmes) dans la commune et à réaliser un hôtel, un café, une aire de repos, des espaces extérieurs et un parking.

Dans une déclaration à la MAP, Nadia Fettah Alaoui a indiqué que l’objectif de ce déplacement était d'étudier et d'accélérer certains programmes sur le tourisme balnéaire domestique, ajoutant qu’il s’agit d’un produit important dans la région, connue des touristes marocains et étrangers comme une zone touristique de haute qualité et dotée de grands atouts.