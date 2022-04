© Copyright : DR

Suite au jugement de cession rendu le jeudi 31 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Lille, CEMA Bois de l’Atlas, filiale du groupe Safari, a repris les actifs et activités du groupe Meubles Demeyere placé en procédure de redressement judiciaire par ce même tribunal depuis le 2 décembre 2021.

A cet effet, CEMA Bois de l’Atlas a constitué une filiale française dénommée CBA Meubles.

Fondé en 1909, le groupe familial Meubles Demeyere est un acteur de premier plan en France dans la fabrication de produits d'ameublement en kits. Le groupe dispose de trois sites de production et de deux sites de logistique en France, d’un site de production au Vietnam et de deux plateformes de négoce à Singapour et en Chine.

Malgré la situation difficile du groupe Meubles Demeyere sur les dernières années, il présente de nombreux atouts sur lesquels le groupe Safari compte capitaliser pour qu’il retrouve sa place d’acteur de référence dans la fabrication de meubles en kits en France et en Europe.

La reprise de l’activité de Meubles Demeyere s’inscrit pleinement dans la stratégie d’expansion à l’international du groupe Safari dans des activités connexes aux siennes.

Ce projet de croissance externe du groupe Safari vise également les objectifs stratégiques suivants:

mettre en œuvre des synergies sur l’approvisionnement en matières premières avec la filiale marocaine du groupe, CEMA Bois de l’Atlas;

développer les ventes de meubles en kits sur le continent africain à partir de la France.

Un plan de redressement a été élaboré pour répondre avec succès aux enjeux majeurs de Meubles Demeyere. Ce plan sera mis en œuvre par une nouvelle équipe dirigeante choisie et nommée par le groupe Safari. Emmanuelle Gautier, nommée directrice générale de la société CBA Meubles, dispose d’une large expérience industrielle notamment dans les secteurs automobile et aéronautique et a cumulé de nombreux postes à responsabilité en France et au Maroc. Elle a également réussi de nombreux plans de retournement d’entreprises industrielles en difficulté.

Le conseil d’administration de CBA Meubles est présidé par Hassan Lamrani Karim et Saïda Lamrani Karim en assure la vice-présidence. Le Groupe Safari est un groupe familial marocain opérant depuis plus de quatre-vingt ans dans divers domaines d’activités réparties entre l’industrie, la distribution et les services. Le groupe compte plus de 3.500 salariés.