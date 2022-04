Mehdi Tazi s’offre 80% du capital d’AXA Assistance, à travers sa holding Expanso

Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM

AXA Partners, la filiale du groupe AXA, spécialisée en services d’assistance, assurance voyage et assurance emprunteur & prévoyance, et Mehdi Tazi, annoncent avoir conclu un accord selon lequel AXA Partners cède à Tazi, via l’entité Expanso, sa participation dans AXA Assistance Maroc.

AXA Partners cède ses 80% de participation dans AXA Assistance Maroc à Expanso, holding de participation de Mehdi Tazi, annonce un communiqué de l’assureur AXA. L’accord prévoit par ailleurs que AXA Assistance Maroc reprendra de AXA Partners l’ensemble des activités locales d’assistance dans les pays africains, hors Algérie. Assurance: l'activité a été multipliée par deux en une décennie Pour Mehdi Tazi, président de Expanso (actionnaire de Marsh au Maroc) et par ailleurs Vice-Président Général de la CGEM, cette prise de participation dans AXA Assistance Maroc en partenariat avec AXA Assurance Maroc vient confirmer son ambition de «repenser la pratique du métier d’assisteur au regard des évolutions technologiques et ainsi de faire d’AXA Assistance Maroc une insurtech, leader africain de l’assistance aux personnes en situation d’urgence». La finalisation de cette transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires marocaines et devrait avoir lieu au cours de l’année 2022.

Par Ayoub Khattabi