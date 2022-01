Frappée de plein fouet par la Covid-19, la région de Marrakech travaille sur de nombreux chantiers visant à améliorer son attractivité économique et l’inclusion sociale de sa population, notamment des jeunes, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 11 janvier. Le journal nous apprend ainsi que le programme de développement régional de la ville ocre continue avec la mise en place de plusieurs projets en ce début de l'année 2022. Sur le plan touristique, on note que, pour valoriser ses circuits, la ville s’active à la réhabilitation de sa Médina dans le cadre du programme de mise en valeur dédié. «Il s’agira dans un premier stade d’améliorer le réseau d’éclairage et la luminosité de ces parcours pour les visiteurs et les habitants. Le programme de développement de la ville se poursuit en 2022 avec également des travaux de requalification de certains sites comme le circuit historique allant de Bab Taghazout à Diour Saboun», indique le journal.

Il est aussi question d’aménager des pistes. A ce propos, et dans le but d’améliorer l’accès de la population au réseau routier, les projets de construction et d’aménagement des pistes à la préfecture sont en cours et couvrent dans l’ensemble 42,78 kilomètres. On apprend qu’ils concernent plusieurs communes, à savoir Harbil, Loudaya, Ait Imour, Ouahat Sidi Brahim ou encore Saada. Force est de noter aussi que, parmi les projets lancés, figurent les travaux de construction de la piste reliant la route nationale n°8 et Zaouiat Ben Sassi, piste d’une longueur d’environ 4,5 kilomètres.

En ce qui concerne la mobilité urbaine, les bus constituent l'un des modes de transport en commun privilégiés. D'ailleurs, Bus City a récemment lancé un appel d’offres dont la finalité consiste à assister la société dans le cadre de la passation du contrat d’exploitation du service public du transport collectif par bus sur le territoire du Grand Marrakech par le Groupement des collectivités territoriales Marrakech Transport. Et ce n’est pas tout, puisque le volet industriel ne sera pas en reste. «Il ne reste plus que 36 jours pour la fin de l’appel à projet relatif à l’acquisition de lots dans le parc industriel de Sidi Bouathmane. Lancé récemment par le Centre d’investissement régional dans le cadre du développement de l’activité économique de la Région Safi-Marrakech. Ce projet se fait en partenariat avec la province de Rhamna, la commune de Sidi Bouathmane, la direction régionale du commerce et de l’industrie de Marrakech-Safi et l’Agence urbaine de Kelâa des Sraghna Rhamna», explique Aujourd’hui Le Maroc.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’activité économique de la région de Marrakech-Safi et propose une offre foncière structurée et compétitive. L’objectif est de présélectionner des projets créateurs de valeurs et d’emplois pour la région. Ledit parc s’étend sur une superficie de 107 hectares et compte 357 parcelles pour des projets industriels et 15 lots socio-administratifs de proximité variés et complémentaires à l’industrie. «La vocation de ce parc industriel est multi-écosystème (industrie agro-alimentaire, plasturgie, chimie-parachimie, cuir et artisanat)», conclut Aujourd’hui Le Maroc.