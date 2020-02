© Copyright : DR

Kiosque360. Durant les 3 dernières années, la mission diplomatique américaine s’est associée au gouvernement marocain pour envoyer 25 start-up marocaines au Consumer Electronics Show qui se tient annuellement dans la ville de Las Vegas.

Les Etats-Unis d’Amérique misent sur un partenariat dans les secteurs de l’entrepreneuriat et l’innovation. En témoignent les propos tenus par David T. Fisher, ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, lors de sa première sortie officielle à l’occasion de la rencontre tenue suite à la participation de 8 start-up marocaines au prestigieux Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas et au programme d’échange International Visitor Leadership Program (IVLP). «Encourager l’esprit d’entreprise est essentiel pour bâtir une économie forte, que ce soit aux Etats-Unis ou au Maroc, et c’est pour cette raison qu’il fait partie intégrante des activités de la mission diplomatique américaine ici au Maroc», explique-t-il en ajoutant que la participation marocaine au CES est une parfaite illustration des relations économiques fortes entre les Etats-Unis et le Maroc. Il se dit ainsi prêt à travailler pour maintenir ce partenariat, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 5 février.

Durant les 3 dernières années, la mission diplomatique américaine s’est associée au gouvernement marocain pour envoyer 25 start-up marocaines au Consumer Electronics Show qui se tient annuellement dans la ville de Las Vegas. Cette année, les Etats-Unis ont également offert la possibilité aux jeunes entrepreneurs d’effectuer un voyage d’étude sur l’environnement des affaires aux Etats-Unis à travers l’IVLP. Dans leur périple, ils se sont arrêtés à Huntsville et à Los Angeles afin de rencontrer des chefs d’entreprise, des responsables politiques et des cadres de l’enseignement supérieur qui encouragent, par leur travail, l’innovation.

Co-organisateur de ce projet, le Gimas s’est engagé à appuyer les jeunes entrepreneurs afin de voir naître des idées novatrices dans le secteur de l’industrie. «L’émergence des pays en développement ne peut passer que par l’intégration de l’innovation, la recherche et la technologie dans ses systèmes éducatif et productif. Le monde d’aujourd’hui n’a plus de frontières, des start-up apportent la solution à de grands groupes industriels et deviennent un fort levier de compétitivité. Au Maroc, grâce aux acquis de la base aéronautique implantée depuis 20 ans, on peut tirer la recherche et la technologie, comme c’est le cas de ce secteur dans les pays occidentaux», souligne Maria Filali, directrice générale.