Ce début d’année 2022 est marquée par l’accélération de la coopération économique en entre le Maroc et Israël. Après la visite d’une délégation d’hommes d’affaires marocains en Israël pour donner corps à de potentiels partenariats d’envergure, les deux parties organisent une rencontre virtuelle sur l’investissement touristique, menée par le ministère du Tourisme marocain et son homologue israélien, ainsi que la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT).

Cette rencontre prévue dans l’après-midi du 22 mars courant, verra la participation de plusieurs personnalités, ministres et opérateurs israéliens, dont le ministre israélien du Tourisme, Yoel Razvozov, ainsi que des intervenants marocains, la ministre marocaine du tourisme, Fatima-Zahra Ammor, le président de la SMIT, Imad Barraked, et le président du CNT, Hamid Bentahar, entre autres.

Cet événement, co-organisé par la SMIT et Hospitality Insights, sous l’égide des deux ministères du tourisme marocain et israélien, permettra de disposer d’informations pratiques ainsi que des contacts plus rapprochés pour identifier les opportunités de développement pour l’entreprise touristique bilatérale, expliquent les organisateurs.

Le soutien du gouvernement marocain à l’investissement dans le tourisme et le renforcement des relations économiques entre le Royaume et Israël signifient que le moment est venu pour les investisseurs d’entrer sur le marché, souligne-t-on.

Plusieurs panels se tiendront au cours de cette rencontre, dont un sur les PME, et un autre portant sur l’investissement hôtelier. Une présentation donnera par ailleurs un aperçu des performances hôtelières au Maroc et en Israël dans l’ensemble de la région méditerranéenne.