© Copyright : DR

Dans une lettre adressée à ses membres, le président du Conseil d’Affaires Maroc-Israël, Steve O’hana a annoncé la tenue d’un webinaire sur "les opportunités commerciales et d'investissement en Israël". Cet événement organisé par la CGEM, en partenariat avec des organisations patronales Israéliennes, aura lieu le 28 octobre 2021 à 9h00.

En partenariat avec the Manufacturers Association of Israel (MAI), the Federation of the Israeli Chambers of Commerce (FICC) et the Israel Export and International Cooperation Institute, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) organise un webinaire sur "les opportunités commerciales et d'investissement en Israël" le 28 octobre 2021 à 9h00.

«Cette rencontre sera l’occasion de présenter les secteurs clés de l'économie israélienne, le climat des affaires, les opportunités d’investissement, ainsi que le potentiel d’échanges commerciaux entre le Maroc et Israël», indique Steve O’Hana, président du Conseil d’Affaires Maroc-Israël dans une lettre adressée à ses membres.

Cette annonce intervient dans un contexte où le rapprochement entre le Royaume du Maroc et Israël se concrétise, tant sur le plan politique, avec la nomination de David Govrin comme ambassadeur d’Israël au Maroc, que sur le plan économique, avec la signature de nouveaux accords entre Royal air Maroc et la compagnie aérienne israélienne El Al.