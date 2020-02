Maroc-Égypte. Les échanges commerciaux ont atteint 681 millions de dollars en 2019

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Egypte ont atteint un volume de 681 millions de dollars US en 2019. Et la balance penche du côté des Egyptiens. Les détails.

Ces données ont été relayées récemment par la presse égyptienne, à l’occasion d’une rencontre entre l’ambassadeur marocain au Caire, Ahmed Tazi, et la ministre de l’Industrie, Neven Gamea. Selon ces mêmes sources, si le total des échanges est de l’ordre de 681 millions de dollars US, la balance penche du côté égyptien puisque, au titre de l’année 2019, ce pays a exporté au royaume pour quelque 540 millions, alors qu’il n’en a importé que pour 141 millions. Maroc-Egypte: al-Sissi salue la singularité et la solidité des relations entre Le Caire et Rabat La responsable égyptienne a annoncé compter sur la coopération avec le Maroc pour investir de nouveaux marchés en Europe et en Afrique. Elle a aussi rappelé l’importance de la coopération bilatérale dans le cadre de l’Accord d’Agadir. L’Egypte est en effet l’un des pays signataires de l’Accord d’Agadir, en 2004, qui implique, outre le Maroc, la Jordanie et la Tunisie. Cet accord est entré en vigueur en 2007.

Par Rahim Sefrioui