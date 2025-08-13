Maroc 2030: tout sur la fondation qui pilotera les grands rendez-vous du Royaume

À un peu plus de quatre mois du coup d’envoi de la CAN 2025, et à cinq ans de l’accueil historique du Mondial coorganisé avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc se dote d’un instrument institutionnel taillé sur mesure: la Fondation Maroc 2030.

«Basée à Rabat et dotée d’une autonomie financière, cette institution à but non lucratif a pour mission principale de planifier et d’orchestrer les grandes compétitions de football accueillies par le Royaume», explique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 14 août. Elle travaillera en étroite collaboration avec les administrations concernées et apportera un soutien direct aux villes et régions hôtes, afin que chaque événement réponde aux standards fixés par la FIFA et la CAF.

Au-delà de la logistique sportive, la Fondation veille à l’exécution des engagements pris par l’État. Chaque étape devra se conformer aux cahiers des charges internationaux, depuis les infrastructures jusqu’aux services aux supporters. La présidence de la Fondation, assurée par Fouzi Lekjaâ, concentre la responsabilité de coordonner les actions, d’exécuter les décisions et de représenter l’institution auprès de la FIFA, de la CAF, ainsi que des partenaires publics et privés.

Le Conseil exécutif, présidé par le président de la Fondation, fixe les grandes orientations stratégiques, approuve les budgets et programmes, et supervise l’ensemble des activités, lit-on. Il est composé de plusieurs représentants gouvernementaux, notamment ceux de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Sports et du Budget. Le président peut également inviter d’autres autorités, établissements publics ou experts, avec voix délibérative ou consultative, afin d’enrichir les débats et décisions.

En parallèle, ajoute le quotidien, le Conseil consultatif agit comme un espace de dialogue et de réflexion associant le secteur privé, la société civile, la diaspora marocaine et le monde du football. Sa mission consiste à formuler des recommandations stratégiques et à favoriser une mobilisation collective autour des événements. Le Comité de management territorial, présidé par le ministre de l’Intérieur, veille quant à lui au suivi des engagements de l’État sur le terrain. La gestion opérationnelle est confiée à un directeur général, nommé par le président, qui a la responsabilité de mettre en œuvre les décisions, de gérer le personnel et d’administrer le budget.

«Le budget de la Fondation sera principalement alimenté par des subventions de l’État, mais aussi par des dons, legs et autres ressources», souligne L’Economiste. Ce financement couvrira à la fois le fonctionnement et les investissements nécessaires. La structure bénéficiera d’un régime de contrôle financier dérogatoire, permettant une plus grande souplesse, et pourra recruter sous contrat, accueillir des fonctionnaires détachés ou recevoir en dotation des biens immobiliers de l’État et des collectivités.

En parallèle de ses responsabilités techniques, la Fondation Maroc 2030 portera un objectif majeur: promouvoir l’image du Maroc comme terre d’accueil d’événements sportifs planétaires. Ce travail de diplomatie sportive passera autant par la qualité des infrastructures que par l’expérience offerte aux équipes et aux supporters, et par l’exemplarité dans l’organisation.